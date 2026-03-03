°ËÆ£ãÕ°ì»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤á¤°¤êÀ¼ÌÀ¡Ö¶²¤í¤·¤¤¹Ô°Ù¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ê¤½¤Î¾Úµò¤òÇ§¼±¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
米司法省によって公開された、性的虐待罪などで起訴され公判前に自殺した実業家ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐるエプスタイン文書に関連して、千葉工業大の伊藤穰一学長が3日、コメントを発表した。伊藤氏は同文書に名前が出てくるなど、エプスタイン氏との関係性が取り沙汰されていた。
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿°ìÏ¢¤Î»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢»ä¤È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î£Å¥á¡¼¥ëÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÉôÊóÆ»¤ä£Ó£Î£Ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë£Í£É£Ô¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Ë°Ü½»¤·¡¢½êÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤ËÉþÌò¤ò½ª¤¨¤Æ°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÊÆ¹ñÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÆâ³°¤ÎÍ¼±¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¡¢£Í£É£Ô¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Í£É£Ô¤Î¾åµé´ÉÍý¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î²¼¤Ç´óÉÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î¸òÎ®¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¹Ô°Ù¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ê¤½¤Î¾Úµò¤òÇ§¼±¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¹½ÁÛ²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¹½ÁÛ¤Î±¿±Ä°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤¬ËÜÇ¯£³·î£³£±ÆüËö¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÎÇ¤Ì³¤ËÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éºÆÇ¤¤Î¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÄ¹¿¦¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤¯ËÜÇ¯£³·î£³£±Æü¤ÇÂàÇ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£