別れを考え始めてしまうかも。男性が理解できない「彼女の行動」とは

彼氏に対して“余計なこと”をしたことで別れ話に発展したことありませんか？

そこで今回は、男性が理解できない「彼女の行動」について紹介します。

｜何かと行動を詮索してくる


男性は自分の行動について詮索されたり、根掘り葉掘り質問されたりするのを嫌がります。

それは何かやましいことがあるからではなく、本能的に警戒心が働くから。

特に「誰と？」「どこに？」「何時ごろ？」など事細かに詮索されてしまうと、どんな男性も浮気を疑われているような気分になって、彼女の存在そのものを鬱陶しく感じるようになるでしょう。

｜スマホを勝手に覗こうとする


たとえ恋人関係であっても、相手のスマホを勝手に覗いて個人的な情報に無闇に触れようとするのはNGでしょう。

「やましいことがないなら見てもOKでしょ？」はあなたの個人的な見解でしかなく、覗かれる彼氏としては「彼女から信用されていないんだ」としか思わないだけ。

なので、彼氏のことを試してやろう、彼氏の浮気対策になどの動機でスマホを勝手に覗くような行動は慎んだ方が賢明です。

今回紹介した行動は自分の不安を埋めるだけの行動にすぎず、本当の意味で愛情行動とは言えません。

それよりも、どうしたら自分の魅力をさらに高めることができるかを考えて、自分磨きに取り組む姿勢を彼氏に見せていきましょうね。

