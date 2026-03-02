“動きやすさ”も基準に。大人世代が考えたい防災視点での「服選び」 #知り続ける
東日本大震災から15年。非常食や水の備蓄を見直す機会はあっても、「今日着ている服」について考えることはあまりないかもしれません。けれど災害は、外出先や通勤途中で起きる可能性も。だからこそ、普段の服選びに“動きやすさ”という視点を加えておくことは、大人世代にとって意味のある備えになります。
ヒールは“安定感”を意識
ヒールは女性らしさを引き立てるアイテムですが、足元が不安定な状況では歩きづらくなることも。必ずしもフラット靴である必要はありませんが、太めヒールや安定感のあるデザインを選ぶだけでも違いは出ます。防災視点では、日常のおしゃれを楽しみながらも、「いざという時に歩けるか」と考えることが大切です。
ロング丈は“足さばき”を意識
ロングスカートやワイドパンツは大人世代の定番ですが、階段や段差で裾を踏みやすいことも。丈感や素材の軽さを意識するだけで、動きやすさは大きく変わります。“きれいに見える”と“動ける”は両立できるのです。
重いバッグは体力を奪う
大きめバッグは安心感がありますが、重さは体力を消耗させます。肩にかかる負担を想像してみると、必要以上に重いバッグは見直しの対象になるかもしれません。普段から軽量素材や両手が空くデザインを取り入れておくことも、広い意味での備えでしょう。
防災は特別な日の話ではなく、日常の延長線上にあります。おしゃれを諦めるのではなく、“動きやすさ”という視点を服選びに少し加える。その積み重ねが、未来の自分を支える備えにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災および一般的な生活知識をもとに編集部が構成しています
