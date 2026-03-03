アイナ・ジ・エンド、初のアジアツアー前夜祭として東京・恵比寿リキッドルームにてライブ開催＆フリーライブ＜宴じゃ！〜出航前の大宴会〜＞開催決定
アイナ・ジ・エンドが、自身初となる全7都市を回るアジアツアー＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞の前夜祭として、4月6日、4月7日の2日間に渡り、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてライブを開催することを発表した。
今回発表された＜PICNIC前夜祭＞は、恵比寿LIQUIDROOMにて、4月6日と4月7日1部＆2部の2日間計3回開催となる。また、それぞれ学生限定公演、男性限定公演、女性限定公演となっており、幅広いファンたちにアジアへの意気込みを届けるライブ内容になっているという。
さらに、3月28日にフリーライブ＜宴じゃ！〜出航前の大宴会〜＞を開催することも発表された。明らかになっているのは「都内近郊」という情報のみ。2025年9月にも新宿・歌舞伎町にてサプライズライブを行い多くの人を熱狂させたアイナだが、今回はどの街を熱狂の渦に巻き込むのか、続報をお待ちいただきたい。
なお、アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ内「アイナ荘official shop」にて、3月25日発売『AiNA THE END “nukariari”』の初回生産限定を予約すると、抽選でフリーライブの優先エリアへ招待することが決定している。
◾️＜PICNIC前夜祭＞
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1131865
2026年4月6日（月）〜学生限定〜
会場：恵比寿LIQUIDROOM
開場/開演 18:30/19:30
2026年4月7日（火）〜男性限定〜
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
開場/開演 14:00/15:00
2026年4月7日（火）〜女性限定〜
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
開場/開演 18:30/19:30
◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
2026年4月23日（火）[ソウル] Yes24 Live Hall
2026年4月28日（火）[バンコク] The Street Hall
2026年5月11日（月）[台北] Legacy Taipei
2026年6月21日（日）[福岡] 福岡市民ホール 大ホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月23日（火）[名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月25日（火）[大阪] オリックス劇場
開場/開演18:00/19:00
2026年7月5日（日）[東京] NHKホール
開場/開演17:00/18:00
▼追加公演
2026年5月12日（火）[台北] Legacy Taipei
◾️LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』
2026年3月25日（水）リリース
詳細：https://aina.lnk.to/nukariari_0325
＜Blu-ray Disc2枚組＞
AVXD-36121〜2 / \12,100（税込）
・三方背BOX仕様
・PHOTO BOOK 48P
▼収録内容
01.Poppin’ Run
02.Frail
03.ZOKINGDOG
04.Sweet Boogie
05.家庭教師
06.アイコトバ
07.Red:birthmark
08.Love Sick
09.静的情夜
10.Mogwrians7
11.日々
12.金木犀
13.スイカ
14.Aria
15.クリスマスカード
16.BLUE SOULS
17.Entropy
18.ペチカの夜
19.革命道中
＜encore＞
01.宝物
02.きえないで
03.サボテンガール
DISC2
・Story of AiNA THE END (2025/10〜2025/12 完全版)
・新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
01.革命道中
02.Poppin’ Run
03.Frail
04.Love Sick
05.アイコトバ
06.サボテンガール
▼特典情報
全国CDショップ共通：ポストカード
アイナ荘OFFICAL SHOP：日々のアイナ・ジ・エンド活動チェキ
◾️書誌情報
『達者じゃなくても』
著者：アイナ・ジ・エンド
発売日：2025年6月9日（月）
定価：2,970円（税込）
判型：A5変形
頁数：272頁
発行：株式会社 幻冬舎
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/
