「汗をかかなきゃ」「代謝を上げなきゃ」と頑張ったのに…。40代女性がハマったダイエットの誤算
「とにかく汗をかけば、脂肪は燃えると思っていました」と振り返るのは、都内在住のMさん（48歳・パート勤務）。40代に入り、体重よりも“なんとなく丸くなった体型”が気になり始め、ダイエットを決意したそうです。
そんなMさんの目に入ったのは“代謝アップ”という言葉。発汗系の入浴剤、温活サプリ、辛い食事、厚着でのウォーキング。体を温めることに集中し、「代謝さえ上げれば痩せるはず」と信じて続けていました。実際、入浴後は体重が減ることもあり、「やっぱり効いている」と感じたそうです。
「汗＝脂肪燃焼」ではない
しかし、汗の多くは体温調整による水分排出。一時的に体重が減っても、それは水分が抜けただけの可能性があります。脂肪が直接減っているわけではありません。
Mさんはその“減った数字”に安心し、さらに発汗を強化。ところが、体型はほとんど変わらず、むしろ疲れやすくなっていきました。体は常にバランスを取ろうとするもの。過度な刺激や極端な方法は、体にとってストレスになることもあります。
「代謝を上げなきゃ」と焦ると、体は守りに入る
40代以降は、ホルモンや自律神経の変化により、体が不安定になりやすい時期。その中で「もっと代謝を上げなきゃ」と追い込むと、体は守りに入りやすくなります。疲労が抜けない、睡眠が浅い、食欲が乱れる。結果として、頑張っているのに変わらない状態になってしまうのです。Mさんも「努力が足りない」と自分を責めたそうですが、問題は努力の量ではなく、努力の方向でした。
大人世代のダイエットに必要なのは“安定感”
代謝はスイッチのように急激に上げるものではありません。安定した睡眠、適度な筋肉刺激、無理のない食事。地味に見える基本が、代謝を支える土台になります。
汗をかくことが悪いわけではありません。ただ、それだけに期待しすぎないこと。思うように成果が上がらずに「もっと頑張らなきゃ」と焦る前に、生活習慣や体調が安定しているかを確認することが大人世代のダイエットには必要なのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※プライバシーに配慮して、画像は生成AIで作成しています
