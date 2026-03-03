芸能界引退から８年超となる元タレント・坂口杏里さんの近影に衝撃が走った。

３日に３５歳の誕生日を迎えた杏里さん。「新しく作りました！」というインスタラムのアカウントのストーリーズで「ゆうきっきと」と２ショットがアップされた。タレント時代は茶髪でギャルっぽい雰囲気だったが、落ち着いた黒髪ロングにイメチェン。鎖骨には文字のようなタトゥーも見せた。

杏里さんは２０１３年に亡くなった女優・坂口良子さん（享年５７）の長女。１７年１２月に芸能界引退を発表した。タトゥーや全顔整形も公表し、交際数日で結婚した夫との離婚騒動も話題となった。

現在はＴｉｋＴｏｋなどで活動。昨年開設された新アカウントではプロフィルで「お仕事の依頼受けます！案件、取材等 新宿二丁目オネースターズにて、ママやってます」と現状を説明。昨年９月には「これから積極的に案件や取材等受けていく！そしてやりたいことは、なにかのプロデュース！カラコンや化粧水やパックなどなど。みなさん是非是非お仕事下さい」とつづり、フォロワーから「色々と頑張っているね」「お母様の大ファンでした」「お元気でがんばってください」との声が寄せられていた。