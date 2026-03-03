あたらよが、2月13日より全国公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』と、挿入歌である「春となり」のスペシャルMVを公開した。

本ミュージックビデオは劇場版のアニメ映像を元に楽曲に合わせて再構成された映像になっている。楽曲の聴きどころとなるセリフ部分をキャストの市川京太郎と山田杏奈が歌った、ここでしか聴けないコラボ音源にもなっているとのことだ。

さらに、「春となり」の配信に合わせダウンロードキャンペーンもスタートした。楽曲をダウンロードすると、抽選であたらよサイン入りの劇場版『僕の心のヤバイやつ』ポスターがプレゼントされる。

「僕の心のヤバイやつ」は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」で連載中の最新作。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディだ。あたらよとは、2024年1月から放送されたTVアニメ第2期オープニングテーマ『「僕は…」』以来2度目のコラボレーションとなる。