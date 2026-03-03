「春先の服」を【ユニクロ】で買うならコレかも！ 大人がシャレる♡「ポロセーター」

「春先に使えるトップスが欲しい！」という大人女性におすすめしたいのが、シャレ見えが狙えるポロセーター。きちんと感のあるポロ襟付きのトップスが一着あれば、プライベートからお仕事シーンまでこの時期大いに活躍してくれるかも。プチプラでゲットするなら、【ユニクロ】のアイテムが狙い目。大人に似合う上品なカラー展開も魅力なので、ぜひ春コーデに盛り込んでみて。

デイリーコーデの相棒になるシンプルセーター

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\2,990（税込・セール価格）

ベーシックなデザインでオンオフ問わず使えそうなセーター。ポロ襟がアクセントになり、シンプルながらもコーデの主役になりそうです。程よくゆとりのあるリラックスシルエットで、ボディラインを拾いにくいのも魅力。サラッと1枚で着られる春にはコーデの一軍にもなってくれる予感です。プリーツスカートと合わせたプレッピーなスタイルや、ジーンズでカジュアルに落とし込むコーデもおすすめ。

ロングシーズン使いやすい半袖セーター

【ユニクロ】「ポロセーター」\2,990（税込）

暖かくなる季節を見据えて買うなら、半袖のポロセーターも要チェック。まだ肌寒い今の時期も、カーディガンや軽アウターなどの羽織りの合わせ方次第で着こなせそうです。こちらは襟元の配色デザインが特徴的で、一点投入でこなれ感のあるコーデに導いてくれるはず。コンパクトなショート丈なので、ボリュームのあるパンツやスカートとも好相性の予感。ネイビー・オフホワイトというシックな色展開も、大人女性に選びやすいポイントです。

writer：Emika.M