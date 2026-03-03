阪神との強化試合

今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行った。初回に鈴木誠也外野手（カブス）が豪快な先制ソロ。ここで前日のオリックス戦から話題の“お茶ポーズ”リニューアル版がお披露目されていたが、試合前の円陣で考案者の北山亘基投手（日本ハム）が改めてポーズを説明。その全容が侍ジャパン公式Xに動画で公開された。

初回2死から、鈴木が左翼5階席への特大アーチを放った。ナインは右手でくるくるとお茶をたてるようなポーズを作り、鈴木も三塁ベースを回った所で同様の仕草を作った。前日はお茶碗を回して飲むようなポーズだったが、リニューアルとなったようだ。

阪神戦前の円陣では、声だしで北山が改めてポーズを説明。その全容が侍ジャパン公式Xで公開された。北山は「昨日のセレブレーション、流行らなかったんで改訂版を考えてきました。新しいポーズはお茶たてポーズで行きます」と語った。北山にポーズ考案を“無茶ぶり”した大谷は、笑顔で聞いている。お茶を「点てる（たてる）」と書くことから「点数の点、ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶を点ててみんなで点数取っていきましょう」とその意図も伝えた。

前日のオリックス戦、本塁打を放った吉田がポーズを忘れるなど、改定前のポーズはチームへの浸透が今一つ。北山は試合後のロッカーで大谷から「やっぱダメだ！」「もう一度考えてこい！」との指令が飛んだと明かしていた。この日の円陣では「絶対にやってくださいね」と念押し。大谷も「ハハハ」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）