フリーアナウンサーの石野智子が2日、自身のインスタグラムで仲良しの女子アナと「夢の国」へ出かけたことを報国した。



【写真】小顔コンビ！女子アナの仲良しディズニー コーデのカラーもおそろ

石野アナは「先日、夢の国へ」と書き出し、「自分たちが思っているより面積のあるお耳がぶつかり合って大笑いをし、 いつも通り2人で止まらないお喋りしていたら、行列が苦手な私も100分も160分も気づいたら並べていました！笑」とつづった。最後に添えたのが「ありがとわかば」のフレーズ。アップされた写真は大きな耳にリボンがついたカチューシャ姿の2人。TBSの若林有子アナとの2ショットだった。



若林アナも同日更新したインスタグラムに「先週さとこ(@satokoishino_ )とディズニーに ミニーのファンダーランド中で、 ランド内がミニーちゃん一色になっていました！」と記し、楽しい時間を過ごしたことをうかがわせるカットを公開。ライトアップされた園内のショットもあり、ディズニーランドをたっぷり満喫したようだ。



1997年生まれの石野アナは2019年から北海道文化放送（UHB）でアナウンサーとして活躍。24年3月にフリーとなった。企業の話し方研修、学生向けの講座・講演などの講師としても活動している。一方の若林アナは1996年生まれで大阪府出身。2019年にTBSに入社し、現在は「サンデージャポン」や「ひるおび」(水、木)などを担当している。



仲の良さが伝わるが、昨年9月、若林アナが石垣島に石野アナと2人旅をしたことを報告した際に、「就活で出会って、旅行するまでの仲になるなんて！ 似てるところが本当に多くて、いつもお喋りが止まりません。」と知り合った経緯と関係を明かしている。



石野アナにはフォロワーから「お二人ともなまらめんこくて」と元UHBアナらしいコメントも。若林アナの投稿にも「ほんと仲良いねー」「美女ユニット」「高校生でも通じますよ」など、美女アナ2人の姿に多くの反響が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）