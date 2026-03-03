一夜限りの夜空の祭典！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。
それを記念し、アニバーサリー・イヤーの開幕を祝うパーク初の特別なナイトイベント「25周年 スペシャル ドローンショー」が、一夜限定で開催されました。
パークの象徴である「ユニバーサル・グローブ」の夜空を彩った、感動のショーの様子をレポートします。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」
開催日：2026年3月3日（火）
開催時間：18:50〜19:00 開催場所：ユニバーサル・グローブ前
出演キャラクター：ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー
ショーは、地上での華やかな演出からスタート。
25年間、多くのゲストをお迎えしてきたパークの象徴「ユニバーサル・グローブ」の前に、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカー、そしてクルーが登場しました。
25周年をともに祝ってくれるゲストに向かってウッディーたちが笑顔で手を振ると、それに連動するように、夜空にはウッディーとウィニーを描いた巨大なドローン演出が出現！
続いて、ドローンはパークが開業した年の「2001」から、
25周年にあたる「2026」の数字へとカウントアップ！
四半世紀の軌跡とゲストとの思い出を振り返るようなエモーショナルな演出が夜空に広がります。
そしてクライマックスには、「25th」のロゴに続き、
25周年のテーマである「Discover U!!!」の文字が夜空に鮮やかに光り輝きました。
パークの歴史とこれからの新しい1年への期待が高まる、驚きと感動に満ちた一夜限りのスペシャルショー。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」のレポートでした！
© Walter Lantz Productions LLC Universal elements and all related indicia
TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.
