一夜限りの夜空の祭典！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。

それを記念し、アニバーサリー・イヤーの開幕を祝うパーク初の特別なナイトイベント「25周年 スペシャル ドローンショー」が、一夜限定で開催されました。

パークの象徴である「ユニバーサル・グローブ」の夜空を彩った、感動のショーの様子をレポートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」

開催日：2026年3月3日（火）

開催時間：18:50〜19:00 開催場所：ユニバーサル・グローブ前

出演キャラクター：ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー

ショーは、地上での華やかな演出からスタート。

25年間、多くのゲストをお迎えしてきたパークの象徴「ユニバーサル・グローブ」の前に、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカー、そしてクルーが登場しました。

25周年をともに祝ってくれるゲストに向かってウッディーたちが笑顔で手を振ると、それに連動するように、夜空にはウッディーとウィニーを描いた巨大なドローン演出が出現！

続いて、ドローンはパークが開業した年の「2001」から、

25周年にあたる「2026」の数字へとカウントアップ！

四半世紀の軌跡とゲストとの思い出を振り返るようなエモーショナルな演出が夜空に広がります。

そしてクライマックスには、「25th」のロゴに続き、

25周年のテーマである「Discover U!!!」の文字が夜空に鮮やかに光り輝きました。

パークの歴史とこれからの新しい1年への期待が高まる、驚きと感動に満ちた一夜限りのスペシャルショー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年 スペシャル ドローンショー」のレポートでした！

© Walter Lantz Productions LLC Universal elements and all related indicia

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

