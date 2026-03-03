◇強化試合 侍ジャパン―阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで行われた強化試合で阪神と対戦。村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）は「4番・一塁」でスタメン出場したが、3打数無安打に終わった。前日のオリックス戦と合わせると6打数無安打。

3番・鈴木誠也の特大先制弾でざわつく中迎えた初回の第1打席は一ゴロ。4回の第2打席は左飛、6回も左飛だった。

試合前練習のフリー打撃では岡本と同組で、22スイングで6本の柵越えを披露。右翼5階席にも特大の一発を放っていた。

2日のオリックス戦でも3打数無安打。2月28日に米アリゾナ州フェニックスから、ロサンゼルス、羽田、伊丹と3便を乗り継いで計20時間かけて大阪入りしてわずか2日での出場だったが、「一昨日の夜帰ってきたわりには体も動けましたし、はい、体調も大丈夫なので」と手応えを口にしていた。

米国でのオープン戦4試合ではアーチこそなかったが、13打数5安打の打率.385をマークしている。