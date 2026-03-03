俳優の宮沢りえ（52）が2日、Instagramを更新。肩ひもの落ちた色気あふれるドレス姿を披露し、さまざまな声が寄せられている。

これまでもInstagramで、仕事現場でのオフショットのほか、愛犬とお出かけを楽しむ姿やイタリア・ミラノの美術館を訪れる様子など、プライベートについても発信してきた宮沢。2026年1月15日には、俳優・窪塚洋介（46）のInstagramに登場し、夫で俳優の森田剛（47）と肩を組む貴重な姿も披露し、話題となっていた。

肩ひもが落ちた色気あふれるドレス姿に様々な声

3月2日には自身のInstagramを更新し、ラグジュアリーブランド「ボッテガ・ヴェネタ」のコレクションを訪れた際の様子を公開。片側の肩ひもが落ちた色気あふれる黒のドレス姿を披露した。

この投稿にはネット上で「美しい。さすが」「50代らしい美しさが出ていてとても良いと思います」など絶賛の声が寄せられたほか、「宮沢りえちゃんのボッテガのドレスの左肩が落ちてるのはわざとってことよね？ なおしたくなる」「このドレスは肩ひも部分落とさない方が美しいと思う。とてもだらしなく見えるなぁ」などの意見も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）