犬に使ってはいけない「NG食器」4選

1.プラスチック製

プラスチック製の食器は、軽くて割れにくく、安価で購入できるため非常に一般的です。しかし、実は犬にとって最も注意が必要な素材でもあります。

プラスチックは表面が柔らかいため、犬が噛んだり洗ったりする際に目に見えないほど細かな傷がつきやすいのが特徴です。その傷の中に食べかすや唾液が入り込むと、雑菌が繁殖して不衛生な状態になります。

雑菌が原因で、犬の顎にニキビのような湿疹ができる「顎ニキビ」という皮膚炎を引き起こすこともあります。

2.深すぎる・浅すぎる食器

食器の形状は、犬の食べやすさに直結します。鼻が短い犬種に深い食器を使うと、顔を奥まで押し込まなければならず、目や鼻にフードが当たって不快感を与えます。

逆に鼻が長い犬種に浅すぎる食器を使うと、食べ物が外にこぼれやすく、舌をうまく使えないため空気を一緒に飲み込んでしまう原因になります。

これが続くと、喉に詰まらせるリスクや、食後の胃もたれを招く可能性があります。愛犬の顔の形を観察し、自然な姿勢で口が届く深さを選ぶことが重要です。

3.軽すぎる食器

重さのない軽い食器は、犬が食べようとするたびに床の上を滑って動いてしまいます。追いかけながら食べる状態は、犬にとって大きなストレスです。食に集中できないだけでなく、勢い余って食器をひっくり返してしまい、中身を床にぶちまけてしまうこともあります。

また、食器が動く際に発生する「ガガガ」という摩擦音を怖がる犬も少なくありません。毎日の食事を安心して楽しんでもらうためには、床にしっかりと固定される程度の安定感が必要です。

4.安価な塗装や装飾があるもの

見た目が可愛らしい、カラフルな塗装やキラキラした装飾が施された食器には注意が必要です。特に非常に安価な製品の場合、使われている塗料に鉛やカドミウムなどの有害な化学物質が含まれている可能性がゼロではありません。

犬が食器を舐めたり、劣化して剥がれた塗装を飲み込んだりすることで、体内に毒素が蓄積されるリスクがあります。健康を守るためには、デザイン性よりも「食品衛生法」などの基準をクリアした、安全性の高い素材であることを優先しましょう。

なぜダメなの？危険だと言われている理由

衛生上の問題

犬の口内には多くの細菌が存在しており、食べ残しと唾液が混ざると非常に腐敗しやすい環境になります。

表面に傷がつきやすい素材を使用していると、その溝の中で菌が爆発的に増え、通常のスポンジ洗浄だけでは落としきれなくなります。不衛生な食器を使い続けると、下痢や嘔吐などの消化器症状を引き起こすだけでなく、歯周病を悪化させる一因にもなります。

愛犬の口に直接触れるものだからこそ、傷がつきにくく、常に清潔を保てる状態であることが必須条件です。

身体への負担

食器の選び方を間違えると、犬の身体に物理的な負担がかかります。例えば、低すぎる食器を使い続けると、犬は首を深く下げ、前足に体重をかけた無理な姿勢で食べることになります。

これは首や背中の関節を痛める原因になるだけでなく、食道が曲がることで食べたものをスムーズに胃へ運べなくなり、消化不良や食後の吐き戻しを誘発します。

特にシニア犬や足腰が弱い犬にとっては、日々の食事が苦痛な作業になってしまうため、適切な高さと形状の維持が欠かせません。

アレルギー反応

意外と知られていないのが、食器の素材によるアレルギーです。特定の金属（ニッケルやクロムなど）に反応する金属アレルギーや、プラスチックの原料に含まれる化学物質に反応するアレルギーを持つ犬がいます。

これらの食器を使い続けると、口の周りや鼻先が赤く腫れたり、毛が抜けたり、強い痒みが出たりすることがあります。

原因不明の皮膚トラブルに悩んでいる場合、実は毎日使っている食器が原因だったというケースも少なくありません。直接肌に触れるものとしての安全性が問われます。

失敗しない！正しい食器の選び方

正しい食器選びの基本は「清潔さ」「食べやすさ」「安全性」の3点です。素材としては、表面が硬く傷つきにくい陶器や、耐久性が高く熱湯消毒もできるステンレスが最も推奨されます。これらは雑菌の繁殖を抑えやすく、長く衛生的に使えます。

次にサイズですが、犬の顔がすっぽり入り、かつ縁に顔が当たらない程度の余裕があるものを選びましょう。また、底にゴムなどの滑り止めがついているタイプや、ずっしりとした重みがあるものを選ぶことで、食中のグラつきを防ぐことができます。

愛犬の体格に合わせ、少し高さのある台（食事台）の上に食器を置く工夫をすると、首への負担が軽減され、より健康的な食事環境が整います。

まとめ

食器は毎日必ず使うものだからこそ、飼い主が正しい知識を持って選ぶことが愛犬の健康維持に直結します。

まずは今使っている食器を確認し、傷がないか、愛犬が食べにくそうにしていないかをチェックしてみてください。

愛犬の体の大きさや鼻の長さにぴったり合った、清潔で安定した食器を用意してあげることで、毎日のごはんの時間がもっと安全で楽しいものに変わるはずです。

(獣医師監修：寺脇寛子)