犬が「精神的にツライ」と感じているときの5つのサイン

1.いつも以上に体をなめる・噛む

犬が自分の前足や後ろ足をずっと舐め続けたり、毛を噛んだりしている姿を見かけたら注意が必要です。これは、人間が不安なときに爪を噛んでしまう行動に似ています。同じ場所を舐め続けることで、自分の心を落ち着かせようとしているのです。

ひどくなると皮膚が赤くなったり、毛が抜けてしまったりすることもあります。「やめなさい」と叱るのではなく、「何か不安なことがあるのかな？」と、まずは愛犬の心に寄り添ってあげてください。

2.あくびや体を震わせる回数が増える

眠くないのに生あくびをしたり、寒くないのにブルブルと体を震わせたりするのは、強い緊張を感じているサインです。これは「カーミングシグナル」と呼ばれ、自分と相手を落ち着かせようとする本能的な行動です。

例えば、知らない人に囲まれたときや、病院の待合室などでよく見られます。もし愛犬が何度もあくびをしていたら、その場から離してあげたり、静かな場所へ移動させてあげたりして、リラックスできる環境を作ってあげましょう。

3.食欲が落ちる・おもちゃに興味を示さない

大好きだったおやつを食べなくなったり、お気に入りのおもちゃを差し出しても反応しなくなったりするのは、心がひどく疲れている証拠です。精神的なストレスが溜まると、犬も人間と同じように元気が出なくなります。

「たまたまお腹が空いていないだけかな？」と軽く考えず、数日続くようであれば生活環境を見直してみましょう。心の元気がなくなると体の免疫力も落ちてしまうため、愛犬が何に興味を失っているのかを観察することが重要です。

4.隠れる・目を合わせようとしない

名前を呼んでも家具の隙間やハウスの奥に隠れて出てこない、あるいは視線を合わせようとしないのは、恐怖や極度の不安を感じているときです。

犬にとって、目をそらす行為は「敵意がありません」という合図でもありますが、ずっと隠れている場合は「今は誰とも関わりたくない」という心の壁を作っている状態です。

無理に引きずり出そうとすると余計に怖がってしまうため、愛犬が自ら「安心だ」と思えるまで、優しく見守る時間を作ってあげましょう。

5.無駄吠えや破壊行動が目立つようになる

これまでおとなしかった犬が急に吠え続けたり、クッションや家具をボロボロに壊したりするのは、溜まったストレスを外に吐き出そうとしているSOSです。

これは性格が悪くなったのではなく、爆発しそうな感情をどうにかして抑えようともがいている状態といえます。叱るだけでは根本的な解決になりません。

散歩の時間を増やしたり、一緒に遊ぶ時間をしっかり確保したりして、エネルギーを正しく発散させてあげることが、心の安定につながります。

愛犬を追い詰めるタブー行為とは

良かれと思ってやっていることや、無意識の習慣が、実は愛犬にとって大きな負担になっている場合があります。飼い主の行動を振り返ってみましょう。

大声で叱る・感情的に怒鳴る

犬がいけないことをしたとき、つい大きな声を出して怒鳴っていませんか？犬は言葉の意味を100%理解しているわけではありません。

大声で叱られると、犬は「何を直せばいいか」を学ぶのではなく、「この人は突然大きな声を出す怖い存在だ」と恐怖だけを植え付けられてしまうのです。

これが繰り返されると、飼い主に対して心を閉ざし、ビクビクして過ごすようになってしまいます。しつけは感情をぶつけるのではなく、冷静に伝えることが鉄則です。

不規則な生活リズムや運動不足

犬にとって極端に不規則な生活は負担になりますが、逆に『毎日きっちり同じ時間』に食事や散歩を固定してしまうのもおすすめできません。

時間が少しでもずれたときに『なぜ今日はまだなの？』と強いストレスを感じ、要求吠えなどの原因になるからです。

大まかな生活リズムは整えつつ、時間はあえて柔軟（ランダム）にしておくことで、犬の心に余裕が生まれやすくなります。

無理なスキンシップや構いすぎ

愛犬が可愛いあまり、寝ているのを起こして抱っこしたり、嫌がっているのにしつこく触ったりしていませんか？犬にも一人でゆっくり休みたい時間があります。特に、食事中や睡眠中に邪魔をされることは、大きな苦痛を感じます。

可愛がることは素晴らしいことですが、それは「犬が求めているとき」に行うのがベストです。愛犬の反応をよく見て、耳を倒して逃げようとしたり、白目が見えるような顔をしているときは、そっとしておいてあげましょう。

家族間のケンカや険悪な雰囲気

犬は人間の感情や場の空気を察知する能力が非常に高いです。家族が大きな声で言い争いをしていたり、家の中にピリピリとした重苦しい空気が流れていたりすると、犬は「自分のせいかもしれない」と感じたり、強い不安に襲われたりします。

飼い主がイライラしていると、その感情はリードや撫でる手を通じて愛犬に伝わります。愛犬に穏やかでいてほしいと願うなら、まずは飼い主自身が心穏やかに過ごせる環境を整えることが、何よりも大切です。

愛犬の心を守るために飼い主ができること

愛犬のストレスサインに気づいたら、まずは「安心」をプレゼントしましょう。家の中に、誰にも邪魔されず一人でゆっくり眠れる専用の場所を作ってあげてください。

また、構いすぎず、無視しすぎない、心地よい距離感を保つことが大切です。愛犬のペースを尊重し、変化を優しく受け止めてあげることで、少しずつ心に余裕が生まれます。

もし、どうしても元気がない状態が続くときは、心の病気だけでなく体に不調がある可能性もあるため、早めに獣医師へ相談しましょう。

まとめ

犬は言葉が話せないからこそ、全身を使って一生懸命に気持ちを伝えています。日々の観察を通して小さな変化に気づき、ストレスの原因を取り除いてあげることが、飼い主の最も大切な役割です。

愛犬が安心してしっぽを振れる環境を作り、お互いに笑顔で過ごせる時間を少しずつ増やしていきましょうね。

(獣医師監修：寺脇寛子)