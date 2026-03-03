来年3月に卒業する学生の就職活動が3月に入り解禁となり、新潟市内で大規模な合同企業説明会が開かれました。企業の人手不足などを背景に今シーズンも学生に有利な「売り手市場」と予想される中、就活の形も変化を続けています。



〈企業担当者〉

「商品開発興味ある方いらっしゃいますか」



仕事内容や魅力を熱心にアピールする企業の担当者。目線の先にいるのは真剣な表情でメモを取るリクルートスーツ姿の学生です。





県の内外から150以上の企業が参加した合同企業説明会。来年3月に卒業する学生の就職活動が3月から解禁となったことに合わせて開かれました。〈参加した学生〉「業種を絞らないでいろんな所を聞いてみたい」〈参加した学生〉「自己PRを頑張って自分の良さを発揮していきたい」会場には就活生の悩みを解決するこんなサービスも！（リポート）「こちらのブースでは個人に合わせたパーソナルカラー診断も行われていて早速学生も体験しています」その人に似合う色を分析する「パーソナルカラー診断」。服装やメイクの参考にしてもらおうと実施していて、予約で満席になるほどの人気ぶりです。〈診断中の学生〉「自分にあったもの的確なものが分かる面でいいなと思いました」説明会を主催するマイナビの調査によると、人手不足などの影響で「採用環境が厳しくなる」とした企業は7割以上となったほか、初任給を引き上げる予定の企業も5割を超える結果に。今シーズンの就職活動も近年同様、学生に有利な「売り手市場」と予想されるといいます。〈学生〉「給料もそうだが福利厚生だったり休日を重視して見ている」「働きやすく周りの先輩たちと高め合いながらできる職場がいいと思っています」未来の会社を背負う「金の卵」の争奪戦に企業側も必死です。訪れた学生にお土産を渡す会社もある中…〈ホテル泉慶 飯田武志社長〉「いまちょうど従業員食堂・仮眠室・休憩室・更衣室などを改装している最中」こちらの企業は社長自らがマイクを持ってアピールします。本格的にスタートした今シーズンの就職活動…〈学生〉「新潟出身というのもあるが新潟が好きなので新潟に残って仕事がしたい」「面接練習をたくさんしてコミュニケーション能力を高めていきたい」学生や企業にとっても将来を大きく左右する就職活動が本格的にスタートします。