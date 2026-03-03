櫻坂46三期生が本格演技に挑戦！ドラマ『路地裏ホテル』で見せる新たな表現に期待

櫻坂46の三期生が総出演する『路地裏ホテル』が、Leminoにて3月6日より独占配信される。加入以来、その表現力や個性に注目が集まってきた三期生が本格ドラマに挑戦するという新たな試みだ。そこで本記事では、彼女たちのこれまでの軌跡を振り返りつつ、『路地裏ホテル』での注目ポイントも紹介したい。

【関連】櫻坂46、藤吉夏鈴が14thシングル『The growing up train』センターに！初選抜の四期生にも注目

櫻坂46の三期生は、2023年1月にグループに加入。早い段階からそのポテンシャルには注目が集まっており、6thシングル『Start over!』収録の三期生楽曲「静寂の暴力」では圧巻の表現力を見せつけてファンを驚かせた。その後、9thシングル『自業自得』10thシングル『I want tomorrow to come』で山下瞳月がセンターを務めると、12thシングル『Make or Break』では的野美青、13thシングル『Unhappy birthday構文』では村井優がセンターに抜擢されるなど、着実にグループの中心的存在へと成長している。

そんな三期生が総出演するドラマ『路地裏ホテル』は、悩みを抱えた女性たちが、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”での一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマ。グループに加入して4年目となる彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で5つのエピソードを紡ぐ作品だ。これまでライブパフォーマンスを中心に豊かな表現力を育んできた三期生だからこそ、今回映像という新たなジャンルにチャレンジすることは、大きな意味を持つだろう。

Leminoの公式YouTubeチャンネルでは、『路地裏ホテル』の予告編が公開されており、それぞれのエピソードのワンシーンや印象的なセリフが盛り込まれている。コメント欄には、「3期生の新たな挑戦を見るのが楽しみで仕方ない」「みんな演技上手そう」「今までに見たことの無い3期メンバーの演じてる姿が見られると思うと嬉しい」などの声が寄せられており、ファンも三期生の新たな挑戦に期待を寄せているようだ。

なお、本作の主題歌は5thシングル『桜月』に収録された初の三期生楽曲「夏の近道」に決定。躍動感や初々しさに溢れた、彼女たちの原点とも言える楽曲が物語を鮮やかに彩ってくれるはずだ。これから11人がドラマを通してどんな表現を見せてくれるのか。その成長を見守る楽しさを改めて感じさせてくれる作品になることを期待したい。