「どうかお気をつけて」ドバイ在住のMALIA.、現状伝える。「時折聞こえる大きな爆発音に現実を感じる」

「どうかお気をつけて」ドバイ在住のMALIA.、現状伝える。「時折聞こえる大きな爆発音に現実を感じる」