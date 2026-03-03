【近畿地方居住者に聞いた】春にドライブで行きたい場所ランキング！ 2位「天橋立」を抑えた1位は？
NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。
本記事では、近畿地方居住者198人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「天橋立の笠松公園でまたのぞきをしたいから」（70代男性）
▼回答者コメント
「走りやすくて景色も良さそうなので」（50代女性）
「島の沿岸を走り、瀬戸内海の景観を楽しみたい」（50代男性）
「近いので手軽に観光も楽しめる」（30代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、近畿地方居住者198人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
第2位：天橋立2位は、京都府宮津市の「天橋立」。日本三景の一つに数えられ、松並木が海に架かる橋のように延びる景観で知られています。展望所からの「股のぞき」が有名で、春は新緑に彩られた松並木がひときわ美しい季節。周辺には海鮮グルメや温泉も充実しており、京阪神からの日帰りドライブにちょうどよい距離感も魅力です。
「天橋立の笠松公園でまたのぞきをしたいから」（70代男性）
第1位：淡路島1位は、兵庫県の「淡路島」。明石海峡大橋を渡ればすぐという抜群のアクセスに加え、島をぐるりと一周するドライブでは瀬戸内海の穏やかな海と田園風景を存分に楽しめます。春は菜の花やチューリップが咲き誇り、花の名所も見頃を迎えます。新鮮な海鮮グルメやご当地バーガーなど食の楽しみも豊富です。
▼回答者コメント
「走りやすくて景色も良さそうなので」（50代女性）
「島の沿岸を走り、瀬戸内海の景観を楽しみたい」（50代男性）
「近いので手軽に観光も楽しめる」（30代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)