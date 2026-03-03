¡Úºå¿À¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¼Ô2Åê¼ê¤òÅêÆþ¡¡À¤³¦¤ËÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·Þ¤¨·â¤Ä
¡þ2026WBC¶¯²½»î¹ç »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó-ºå¿À(3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
WBC¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤³¤ì¤ò·Þ¤¨·â¤Äºå¿À¤ÏÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ë¹ë²÷¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£2²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Î¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤µ¤º¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤ÏÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2023Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨¤Ï6ÅÐÈÄ¤Ç3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¤ÏËÒ½¨¸çÁª¼ê¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤µ¤º¡£»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÀï¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ºå¿À¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤òÃÎ¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ç·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£