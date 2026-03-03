阪神戦に「2番・指名打者」で先発出場…2打数無安打で退いた

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に「1番・指名打者」で先発出場。第3打席で代打を送られ、途中交代した。試合開始1時間過ぎの出来事に、ファンからは悲鳴にも似た声が寄せられた。

大谷は前日のオリックス戦に「2番・指名打者」で先発するも3打数無安打で退いた。この日は1番に打順を上げたが、初回の第1打席は伊藤将司投手のカーブに初球から手を出して一ゴロ。3回の第2打席ではラグズデールのカーブを引っ掛けてニゴロだった。

今回のWBCに向けて投打で早い調整を続けていたが、2月末の帰国後は規定により出場できず、強化試合は2試合のみ。実戦では快音を残せず、6日からのチャイニーズタイペイ戦に臨むことになった。

やはり圧倒的な人気を誇るスーパースターだけに、6回先頭での早期交代に嘆く声が続出。「えええええ」「残念すぎる」「まだ見たかったな」「調子悪いんかな」「え、大谷もう交代？」「もう交代？ 早くね？」「大谷交代意味わからん」「大谷交代!?!?!?」などとコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）