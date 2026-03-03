鈴木は初回に先制アーチ

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手が見せた豪快な一発と、その後のベンチで見せた振る舞いが注目を集めている。3日に行われた阪神との強化試合で、鈴木は先制の本塁打を放ちダイヤモンドを一周。生還した際、ベンチで“後輩”との微笑ましいやり取りに、SNSでは「可愛いすぎる」といった反響が寄せられた。

「3番・中堅」でスタメン出場した鈴木は、初回の第1打席、2死走者なしの場面で、伊藤が投じた内角寄りの142キロ直球を完璧に捉えた。打球速度178.3キロを計測した強烈な打球は、そのままバックスクリーンへ。飛距離130.8メートルの特大弾を放ち、確信歩きで生還した鈴木を待っていたのは、広島の後輩にあたる小園海斗内野手だった。

小園はベンチの一番最後に陣取ると、6歳上の鈴木の頭を笑顔でぺしぺしと叩いて歓喜した。その後、鈴木から反撃されたものの、関係性がうかがえるシーンだった。

メジャーリーガーである先輩の頭を無邪気に叩く小園の姿に、SNS上のファンは即座に反応した。「頭ポーンし合ってる鈴木誠也選手と小園海斗選手…良き」「鈴木誠也先輩にぺしぺしする小園、よい」「小園ぽんぽんしてた」「可愛いすぎる」「小園と鈴木誠也の絡みがちすこ」「小園かわいいね」「誠也と小園の絡みいいねっ」といった声が殺到した。（Full-Count編集部）