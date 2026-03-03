外飲みでも風に負けない美髪♡ くずれ知らずな【無敵ウエーブ】の作り方

大人数で集まる場面では、男のコにも女のコにも可愛く見られたい！そこで今回は、三浦理奈とともに、寒〜い外飲みでも風に負けない「くずれ知らずな無敵ウエーブ」をご紹介します。どんな瞬間でも可愛くみせる“万人ウケするモテヘア”を習得しよう♡

寒〜い外飲みでも風に負けない美髪でいたい♡ を叶えてくれる。巻きおろしのほっこりヘアは、前髪をセンター分けのリバース巻きにして、ちょこっと動きのある抜け感を仕込んで。

HOW TO

How to 全体を波巻きしていく

毛先が外ハネするように、32mmのヘアアイロンで毛先から波巻きにしていく。耳前の髪は、ほおくらいの高さまで巻くのが◎。帽子をかぶったとき、顔まわりにふんわり感が出る。

How to 放射状に表面の髪をつまんで外巻きに

頭のトップから放射状に落ちる表面の髪は、少量ずつ毛束にとる。とった毛束をヘアアイロンで外巻きにしていく。すべらせながら毛先までゆるく巻くのを全部で8ヵ所程度行う。

How to 思い切って前髪は外ハネにして

前髪はセンターで分け、ストレートアイロンは根元をはずし毛先をはさんだら、手首を返して外巻きに。帽子をかぶったら、バランスをみて出ている顔まわりの髪や前髪に巻きを足して。