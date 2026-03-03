俳優・生田斗真ふんするＮＨＫ Ｅテレ「みいつけた！」の人気キャラクター・らくだしさんが、番組エンディング曲を初めて担当することが３日、同局から発表された。新曲「ラクダ・カタブラ」の放送が９日からスタートする。

「何もしないのがラクだし〜」「休むのがラクだし〜」が口ぐせのらくだしさんは、のんびり、マイペースで無理をしない番組史上“最強の癒やしキャラ”。行き先を決めずに世界を旅しながら、様々な自分だけの宝物を引き出しに詰めて運んでいく。

「ラクダ・カタブラ」はレキシこと池田貴史が作詞・作曲を担当。「ひみつのヒミコちゃん」（２０１８年）以来８年ぶりに番組のために書き下ろした。

曲中で繰り返される「ラクダ・カタブラ」という言葉が印象的。おまじないのように、疲れたときや悲しいときの気持ちをそっと寄り添ってくれる魔法のフレーズ。今日はちょっとひと休みしたい…そんな時に寄り添ってくれる、癒やしあふれるナンバーに仕上がった。らくだしさんが砂漠にたてられたテントをバックに、キュートに歌って踊る映像にも注目だ。