巨人を応援する財界人の集い「第３４回 燦燦（さんさん）会総会」が３日、都内のホテルで行われ、首脳陣と１軍選手を含め約１８０人が出席した。

燦燦会は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんが巨人の監督に復帰した９３年に当時の背番号「３３」にちなんで結成された。この日は総会の冒頭で出席者全員で黙とうをささげた。

燦燦会の会長を務める御手洗冨士夫キャノン代表取締役会長兼社長ＣＥＯ、巨人オーナーの山口寿一読売新聞グループ本社社長に続き阿部監督があいさつ。

「長嶋さんといえば、この燦燦会の燦々。長嶋さん的に言うと太陽がバァーっと出ていて輝かしい。長嶋さん、太陽のような存在、それが燦燦会だと思っています。僕はまだ未熟者ですので、今日のような天気（雨）の人間だとまだ思っております。近づくことはできませんが、晴れ時々曇りぐらいな人間にはなりたいなと思っております。岡本が抜けてチームはピンチですが、必ずチャンスに変えて、チーム一同、前進あるのみで、このシーズンを全員でゴールできるようにいたします」と力強く２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を誓った。