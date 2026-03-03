「ABEMA」にて期間限定で全話無料配信！3月7日ファンミーティングで来日するパク・ソジュン出演の人気作『花郎＜ファラン＞』、『キム秘書はいったい、なぜ?』、『ミッドナイト・ランナー』など
『花郎＜ファラン＞』『キム秘書はいったい、なぜ？』など…パク・ソジュン出演の韓国ドラマ＆映画6作品 7日にファンミ開催
【動画】韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！
韓国の俳優パク・ソジュンが、7日にファンミーティング『C2U with Park Seo Jun ＆ Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜』開催のため来日する。この記事ではABEMAで期間限定無料配信中のパク・ソジュン出演の韓国ドラマと映画『キム秘書はいったい、なぜ？』『花郎＜ファラン＞』『ミッドナイト・ランナー』など6作品を紹介する。
◆韓国ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ?』
ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き、大ヒットシンデレラ・ラブコメディー。
完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていく。ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディーとなっている。
◆韓国ドラマ『彼女はキレイだった』
パク・ソジュンが人気俳優としての地位を確固たるものにした話題作で、すれ違いと勘違いだらけの胸キュン必至の大人気ラブコメディー。
かつては美少女だったものの残念な容姿に成長してしまったヒロイン・ヘジンと、子どもの頃にいじめられっ子だったものの完璧なイケメンエリートへと成長した初恋相手ソンジュン（パク・ソジュン）。真逆の成長を遂げた2人が再会したことから始まる、笑いと涙のラブストーリーとなっている。
◆韓国ドラマ『キルミー・ヒールミー』
記憶との“再会”によって2人に訪れた愛と癒し…胸が熱くなるヒーリング・ラブコメディー。
アメリカで静かな生活をおくるスンジン財閥の御曹司チャ・ドヒョン（チソン）は、実は多重人格という家族にも明かせない秘密を抱えていた。帰国途中で新米精神科医のオ・リジンと、覆面小説家で陽気で怪しい彼女の兄オ・リオン（パク・ソジュン）に出会ったことから始まる物語。過去の事故とリジンの影が見え隠れする中、愛と癒しを描く作品となっている。
◆韓国ドラマ『花郎＜ファラン＞』
新羅のイケメン精鋭集団「花郎」たちの奮闘や成長、恋愛模様を描き出す青春時代劇。
1500年前の新羅時代を舞台に、容姿端麗、頭脳明晰、武術にも長けた王の親衛隊「花郎」の姿を描いた大ヒット時代劇。パク・ソジュンは賤民の村で育ったワイルドな主人公ソヌ（ムミョン）を力演し、時代劇初挑戦ながら新たな魅力を開花させた。明るくてしっかり者のヒロイン・アロ（Ara）をめぐる、ソヌとジディ（パク・ヒョンシク）の甘く切ない三角関係のラブロマンスに胸キュン必至の作品。
◆韓国映画『悪のクロニクル』
名誉ある大統領賞を授与され昇進を控える敏腕刑事チェ班長（ソン・ヒョンジュ）が、自ら犯した殺人事件の真相を隠蔽したことから不可解な事件に次々と巻き込まれていく予測不能なクライム・サスペンス。パク・ソジュンは、チェ刑事を誰よりも慕いながらも、次第に事件への疑念を抱くようになる新米刑事チャ・ドンジェを見事に熱演している。
◆映画『ミッドナイト・ランナー』
警察学校の学生コンビが実践捜査に乗り出す、コミカルかつアクション満載の痛快バディムービー。
警察大学で学ぶ血気盛んな行動派の学生ギジュン（パク・ソジュン）と、論理的で原理原則を重視する頭脳派のヒヨル（カン・ハヌル）の親友同士がダブル主演を務める作品。外出先で偶然若い女性の拉致事件を目撃した2人が、手がかりの複雑さや証拠不足により一向に進展しない警察の捜査を尻目に、退学覚悟で自らの足で直接捜査に乗り出し、頼もしく成長していく姿を描いている。
【動画】韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！
韓国の俳優パク・ソジュンが、7日にファンミーティング『C2U with Park Seo Jun ＆ Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜』開催のため来日する。この記事ではABEMAで期間限定無料配信中のパク・ソジュン出演の韓国ドラマと映画『キム秘書はいったい、なぜ？』『花郎＜ファラン＞』『ミッドナイト・ランナー』など6作品を紹介する。
ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き、大ヒットシンデレラ・ラブコメディー。
完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていく。ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディーとなっている。
◆韓国ドラマ『彼女はキレイだった』
パク・ソジュンが人気俳優としての地位を確固たるものにした話題作で、すれ違いと勘違いだらけの胸キュン必至の大人気ラブコメディー。
かつては美少女だったものの残念な容姿に成長してしまったヒロイン・ヘジンと、子どもの頃にいじめられっ子だったものの完璧なイケメンエリートへと成長した初恋相手ソンジュン（パク・ソジュン）。真逆の成長を遂げた2人が再会したことから始まる、笑いと涙のラブストーリーとなっている。
◆韓国ドラマ『キルミー・ヒールミー』
記憶との“再会”によって2人に訪れた愛と癒し…胸が熱くなるヒーリング・ラブコメディー。
アメリカで静かな生活をおくるスンジン財閥の御曹司チャ・ドヒョン（チソン）は、実は多重人格という家族にも明かせない秘密を抱えていた。帰国途中で新米精神科医のオ・リジンと、覆面小説家で陽気で怪しい彼女の兄オ・リオン（パク・ソジュン）に出会ったことから始まる物語。過去の事故とリジンの影が見え隠れする中、愛と癒しを描く作品となっている。
◆韓国ドラマ『花郎＜ファラン＞』
新羅のイケメン精鋭集団「花郎」たちの奮闘や成長、恋愛模様を描き出す青春時代劇。
1500年前の新羅時代を舞台に、容姿端麗、頭脳明晰、武術にも長けた王の親衛隊「花郎」の姿を描いた大ヒット時代劇。パク・ソジュンは賤民の村で育ったワイルドな主人公ソヌ（ムミョン）を力演し、時代劇初挑戦ながら新たな魅力を開花させた。明るくてしっかり者のヒロイン・アロ（Ara）をめぐる、ソヌとジディ（パク・ヒョンシク）の甘く切ない三角関係のラブロマンスに胸キュン必至の作品。
◆韓国映画『悪のクロニクル』
名誉ある大統領賞を授与され昇進を控える敏腕刑事チェ班長（ソン・ヒョンジュ）が、自ら犯した殺人事件の真相を隠蔽したことから不可解な事件に次々と巻き込まれていく予測不能なクライム・サスペンス。パク・ソジュンは、チェ刑事を誰よりも慕いながらも、次第に事件への疑念を抱くようになる新米刑事チャ・ドンジェを見事に熱演している。
◆映画『ミッドナイト・ランナー』
警察学校の学生コンビが実践捜査に乗り出す、コミカルかつアクション満載の痛快バディムービー。
警察大学で学ぶ血気盛んな行動派の学生ギジュン（パク・ソジュン）と、論理的で原理原則を重視する頭脳派のヒヨル（カン・ハヌル）の親友同士がダブル主演を務める作品。外出先で偶然若い女性の拉致事件を目撃した2人が、手がかりの複雑さや証拠不足により一向に進展しない警察の捜査を尻目に、退学覚悟で自らの足で直接捜査に乗り出し、頼もしく成長していく姿を描いている。