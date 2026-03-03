『蒟蒻畑 アサイーボウル』

　マンナンライフは2日、新商品『蒟蒻畑アサイーボウル』『クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル』を期間限定で発売した。

【画像】『クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル』

　ポリフェノールや食物繊維が豊富でスーパーフードとも呼ばれるアサイーを使用したハワイの朝食「アサイーボウル」を、噛み応えのあるゼリーで表現。濃厚なアサイーを、バナナを中心としたフルーツでコクのある甘さと酸味でまとめ、満足感のある味わいとなっている。

■『蒟蒻畑 アサイーボウル』
商品規格：25グラム×10個入
賞味期限：150日
販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア

■『クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル』
商品規格：150グラム
賞味期限：180日
販売エリア：全国スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア