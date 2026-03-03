『蒟蒻畑』の新作「アサイーボウル」が登場…噛み応えのあるゼリーで表現 クラッシュタイプも…期間限定発売
マンナンライフは2日、新商品『蒟蒻畑アサイーボウル』『クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル』を期間限定で発売した。
【画像】『クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル』
ポリフェノールや食物繊維が豊富でスーパーフードとも呼ばれるアサイーを使用したハワイの朝食「アサイーボウル」を、噛み応えのあるゼリーで表現。濃厚なアサイーを、バナナを中心としたフルーツでコクのある甘さと酸味でまとめ、満足感のある味わいとなっている。
■『蒟蒻畑 アサイーボウル』
商品規格：25グラム×10個入
賞味期限：150日
販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア
■『クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル』
商品規格：150グラム
賞味期限：180日
販売エリア：全国スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア
