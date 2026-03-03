４月２１、２２日に開催されるＥＸＩＬＥの東京ドーム公演「ＥＸＩＬＥ ＬＩＶＥ ２０２６ “ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ” 〜ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ Ｓｐｅｃｉａｌ〜」に、オリジナルメンバーのＥＸＩＬＥ ＭＡＴＳＵ、ＥＸＩＬＥ ÜＳＡ、ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩが出演することが３日、分かった。３人がＥＸＩＬＥとして東京ドームのステージに立つのは、約３年ぶり。

ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」が開催されていることもあり、３人はスペシャルメンバーとして東京Ｄ公演に参戦する。２２年開催の「ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＷＩＳＨ」以来、３年ぶりに東京Ｄに立つＭＡＴＳＵは「このステージにもう一度立てることが本当に幸せです」と興奮している。

ÜＳＡは「今の自分だからこそ届けられる表現で、皆さんと最高の時間を作れたら」と気合を入れ、ＭＡＫＩＤＡＩも「オリジナルメンバーとしてデビューから２５年がたった今、再びドームのステージに立てることを心からうれしく思います。ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲに最高の時を共に刻めたら」と意気込んだ。