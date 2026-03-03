ウィ・ハジュン、3人のケミ「最終的には期待以上」 パク・ミニョン＆キム・ジョンヒョンが明かす、印象的なシーンや見どころも【『セイレーンのキス』インタビュー】
大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のパク・ミニョン、ウィ・ハジュン、キム・ジョンヒョンが出演する韓国ドラマ『セイレーンのキス』が、2日よりPrime Videoで独占配信中。
【場面ショット】「鋭いシルエット」を作り込んだパク・ミニョン
同作は一連の不可解な死と関連する保険金詐欺事件を調査するチャ・ウソク（ウィ・ハジュン）が、その核心にいると疑われるハン・ソラ（パク・ミニョン）を追い詰めることから始まるロマンス・スリラー。ハン・ソラの秘密を暴けば暴くほど、チャ・ウソクは命を落とす危険な罠に深く堕ちていく…ハン・ソラは殺人犯なのか、それとも冤罪なのか。そして、チャ・ウソクは生き延びられるのか…が見どころとなっている。
今回、パク・ミニョン、ウィ・ハジュン、キム・ジョンヒョンとキム・チョルギュ監督のインタビューが到着した。後編となるこの記事では、キャストのケミ、アクションについて、見どころなどを語ってもらった。
――キャストの化学反応（ケミ）はいかがでしたか？
パク・ミニョン：演技に対してこれほど誠実に向き合う俳優たちをキャスティングしてくださった監督に、深く感謝しています。現場の雰囲気は温かく協力的でしたが、いざカメラが回ると、自然に強烈な集中力の空間へと切り替わりました。すべての俳優が、それぞれの場所で全力を尽くしました。
ウィ・ハジュン：キャスティングを聞いただけで、ビジュアルの相性が良いだろうと思いましたが、最終的には期待以上でした。シーンの中でパク・ミニョンさんの目を見ると、自然に演技に引き込まれていく自分に気づきます。
キム・ジョンヒョン：純粋に喜びでした。撮影の初日、最初にパク・ミニョンさんに会った時、そこにはすでにハン・ソルアが立っていました。ウィ・ハジュンさんに会った時も同じでした。一度シーンに入れば、私たちはキャラクターそのものでした。そのような化学反応は本当に特別なものでした。
――チャ・ウソクとペク・ジュンボムの魅力について教えてください。
パク・ミニョン：チャ・ウソクとペク・ジュンボムは、根本的に異なる種類の魅力を持っています。現代的な言い方をすれば、対照的な2つのタイプの男性像を代表しています。チャ・ウソクは「バランスの取れた男性」を体現しており、外見的には有能さと決断力に定義されつつも、内面的には感情的な温かさと共感能力を備えています。一方、ペク・ジュンボムは、外見的にも内面的にも一貫して鋭利な男性性を表しています。多くの女性は、チャ・ウソクの穏やかな気配りや繊細な配慮、誠実な眼差しの誠実さに、自然と惹かれるでしょう。同時に、彼は強さと能力も示しており、そのコントラストが特に魅力的です。
――ハン・ソルアのユニークな魅力は？
キム・ジョンヒョン：揺るぎないエレガンスです。心理的には深く揺さぶられているのに、表面的には決して冷静さや優雅さを失いません。
ウィ・ハジュン：第一に、彼女は美しいです。しかし外見を超えて、ハン・ソルアを理解していくにつれ、彼女の理性や内なる決意、そしてもろさを発見することになります。視聴者の皆さんにも、彼女のすべての層を徐々に発見し、楽しんでいただきたいです。
――アートオークションハウスという舞台設定について。
キム・チョルギュ監督：非常に高価な美術品が取引されるオークションハウスが主な舞台であるため、セット、衣装、視覚的要素をできるだけ豊かにすることに集中しました。シリーズ全体を通して、驚くほど多くの美術品が登場します。おそらくこれまでのどのドラマよりも多いでしょう。
これらの美術品は単なる背景にとどまらず、キャラクターの心理、衣装、感情状態と有機的に結びつき、各話を豊かなものにしています。このような設定を準備するのは大変でしたが、最終的には確信を持てる、報われる選択となりました。洗練された視覚的演出が、力強く魅力的な物語を支え、ロマンスとスリラーの両方の要素を十分に楽しめる作品になりました。
――アクションについてはいかがでしたか？
ウィ・ハジュン：趣味で格闘技を嗜んでいるので、アクションシーンには常に自信を持っていました。これまでの作品では、アクションをいかに激しくパワフルに見せるか、という動きに重点を置いていました。しかしチャ・ウソクについては、アクションへのアプローチを変えました。一つ一つの動きに彼の感情状態、考え方、そして対峙している相手との関係性が現れるようにしたかったのです。技術だけを強調するのではなく、アクションの中に込められた感情を表現することに集中しました。
――記憶に残る撮影シーンを教えてください。
キム・ジョンヒョン：ジュンボムの物語の全体像を貫く特定のシーンがあります。そのシーンの撮影を思い返すと、共演した俳優たちや、私たちが共有した雰囲気を思い出します。相手役の俳優たちが深い集中力を維持するのを助けてくれたからこそ、可能だったシーンです。
ウィ・ハジュン：ソルア、ジュンボム、ウソクの3人が初めて衝突するシーンがあります。その瞬間の緊張感は、私に強い印象を残しました。シーンのリズムと激しさが、特に生き生きと感じられました。
キム・チョルギュ監督：私も同感です。3人の演技が強力な相乗効果を生み出したあのシーンは、特に気に入っています。音楽を重ねた最終編集版を見て、「本当に自分が演出したのか？」と思ったのを覚えています。そのシーンは第5話に登場します。
――『セイレーンのキス』を観るべき理由を教えてください。
キム・チョルギュ監督：『セイレーンのキス』を演出する際、スリラーとロマンスのバランスを維持することが不可欠だと考えました。サスペンスに寄りすぎれば感情の深さを失うリスクがあり、感情を追いすぎれば緊張感が弱まる可能性があります。『セイレーンのキス』は、その両者の間で驚くほど繊細なバランスを実現していると信じています。 各話ごとに抗いがたい好奇心がかき立てられ、エンディングは大胆で独特です。これらの事件の中で、視聴者の皆さんはキャラクターの心温まるロマンチックな感情にも深く共感するでしょう。ジャンル主導のストーリーテリングとメロドラマの両方のファンが、心から楽しめるシリーズだと確信しています。
パク・ミニョン：『セイレーンのキス』では、韓国でこれまで試みられたことのないカメラレンズを使用しました。それによって映像美が鮮やかに表現され、シリーズがさらに独特なものになったと思います。このドラマを一言で表すなら、「危ういほどに美しい（dangerously beautiful）」です。視聴者の皆さんは、その致命的な美しさに引き込まれることになるでしょう。
ウィ・ハジュン：予測不可能な状況を通じて物語が展開していく中で、キャラクターの感情がどのように進化し、最終的にどこへ向かうのか、そして真実とは何なのかを追いかけていただきたいです。それらの疑問を持ちながら視聴することで、より没入感のある体験ができるはずです。
キム・ジョンヒョン：キム・チョルギュ監督の緻密な演出、パク・ミニョンさんの美しさ、そしてウィ・ハジュンさんの印象的でカリスマ性のある存在感。それだけで、観るべき理由はすでに十分すぎるほどあります。
パク・ミニョン：キム・ジョンヒョンさんは謙遜しています。彼が画面に登場すると、空気が変わります。彼はミステリーによって空気そのものを変えるユニークな能力を持っており、それもまた、このドラマの大きな楽しみの一つです。
キム・チョルギュ監督：物語の後半でキム・ジョンヒョンが見せる演技は、間違いなく長い間語り継がれ、記憶に残るものになるでしょう。
