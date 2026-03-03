櫻坂46カードゲーム新CM＆新ビジュアル公開 森田ひかるら応援大使全員登壇イベントも決定
アニプレックスが、「櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-」トレーディングカードゲーム発売を記念したCMならびに新ビジュアルを、『発売直前生配信』内にて公開した。
【動画】櫻坂46カードゲーム応援大使出演の新CM
『ビルディバイド応援大使（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）』が全員出演し、VFXを用いて櫻坂46らしさとカードゲームのバトル感が美しくマッチした映像となっている。
さらに、28日に開催の「AnimeJapan2026」のアニプレックスブースにて、ビルディバイド応援大使が全員出演するブースステージの開催も決定した。
本商品は、アニプレックスが手掛けているトレーディングカードゲーム「ビルディバイド -ブライト-」より20日に発売される。櫻坂46らしさ満載のライブ写真はもちろん、メンバーの自撮りやペア写真など、ここでしか手に入らない撮りおろしを多数収録する。
■AnimeJapan2026 アニプレックスブースにてビルディバイド応援大使（松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青）ステージ
【概要】
日程：3月28日（土）午後12時55分〜午後1時25分
場所：アニプレックスブース（東京ビックサイト内）
登壇：松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青
※入場には別途AnimeJapan2026のチケットが必要。
※当日、LINEを用いた抽選を実施。
■AnimeJapan2026 アニプレックスブースステージの「アニメ「リラックマ」〜ごゆるりAJスペシャルステージ〜」にゲスト出演
単独のステージに加えて、アニメ「リラックマ」のステージにも応援大使が全員出演。リラックマ、コリラックマと一緒にステージを盛り上げる。
【概要】
日程：3月28日（土）午後2時25分〜午後2時40分
場所：アニプレックスブース（東京ビックサイト内）
登壇：リラックマ、コリラックマ、松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青
※入場には別途AnimeJapan2026のチケットが必要。
※当日、LINEを用いた抽選を実施。
