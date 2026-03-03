トミー・バストウ、“瞑想ポーズ”披露 「ちょっと一息つくのを忘れないで」
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演しているトミー・バストウが自身のInstagramを更新し、和装オフショットを公開した。
投稿では、「ちょっと一息つくのを忘れないで」というメッセージとともにバストウが両手を広げて目を閉じ、まるで瞑想するようなポーズを披露。2枚目はこちらを指差すポーズで写っている。
一方、『ばけばけ』の公式Instagramではトキ役の髙石あかりとラン役の蓮佛美沙子による衣装姿の2ショットが公開された。髙石と蓮佛がふたりそろってピースサインを見せながら笑顔を浮かべている。
さらに髙石あかり、杉田雷麟、日高由起刀による3ショットも投稿された。髙石を中心に杉田と日高が両脇に並び、それぞれ表情豊かにポーズを決めている。キャプションでは「引き続き、トキの英語レッスンに付き合ってくれている丈さんと正木さん。がんばっていますがなかなか上達せず、トキもどかしいやら悔しいやら。3人のオフショットをお届けします」と、劇中のエピソードに触れつつ和やかな現場の雰囲気が伝えられた。
（文＝リアルサウンド編集部）