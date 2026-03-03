NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演しているトミー・バストウが自身のInstagramを更新し、和装オフショットを公開した。

参考：『ばけばけ』DAIGOが朝ドラ初出演で漂わせる“適当さ” トキは心身のストレスが重なる

投稿では、「ちょっと一息つくのを忘れないで」というメッセージとともにバストウが両手を広げて目を閉じ、まるで瞑想するようなポーズを披露。2枚目はこちらを指差すポーズで写っている。

一方、『ばけばけ』の公式Instagramではトキ役の髙石あかりとラン役の蓮佛美沙子による衣装姿の2ショットが公開された。髙石と蓮佛がふたりそろってピースサインを見せながら笑顔を浮かべている。

さらに髙石あかり、杉田雷麟、日高由起刀による3ショットも投稿された。髙石を中心に杉田と日高が両脇に並び、それぞれ表情豊かにポーズを決めている。キャプションでは「引き続き、トキの英語レッスンに付き合ってくれている丈さんと正木さん。がんばっていますがなかなか上達せず、トキもどかしいやら悔しいやら。3人のオフショットをお届けします」と、劇中のエピソードに触れつつ和やかな現場の雰囲気が伝えられた。

（文＝リアルサウンド編集部）