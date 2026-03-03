気象庁によりますと、東京・多摩地方の山沿いや山地では、あす（４日）未明にかけて、大雪による交通障害や路面の凍結に注意が必要だということです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月３日（火）～3月6日（金）の1時間ごと雪雨シミュレーション

前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。

伊豆諸島では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、３日夜のはじめ頃から４日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

また、この南岸低気圧の影響で、多摩地方の山沿いや山地では、４日未明にかけて大雪となる所があるものの、２３区では積雪となる可能性は低くなったということです。

雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)ごろ雪雲が広い範囲でかかる見込みです。



▶３月３日（火）～3月６日（金）1時間ごとの雪雨シミュレーション画像

３日(火)

気象庁によりますと



３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

多摩南部 １センチ

多摩西部 １０センチ



が予想されています。



伊豆諸島では、３日夜のはじめ頃から４日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。



多摩地方の山沿いや山地では、４日未明にかけて、大雪による交通障害や路面の凍結に注意が必要だということです。

４日(水)

４日(水)午後

５日(木)

５日(木)午後

６日（金）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶３月３日（火）～3月６日（金）1時間ごとの雪雨シミュレーション画像