【「働いてないし、ヒマでしょ？」】「夫婦で協力して子育て」が大前提では？＜第6話＞#4コマ母道場

子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。

第6話　カチンときた！



【編集部コメント】

ミユさん、妊娠中のメンタル不調も相まってなのか、普段より攻撃的になってしまっているのかもしれません。でも、だからといってこの嫌味な言い方はちょっとよくありません！　すぐにサトミさんに謝ったほうがいいですよー！　それにサトミさんの言うとおり、まずは夫婦でどう協力してやっていくのか話し合うほうが先なのではないでしょうか……？　ミユさんとコウスケさん、2人の子どものことなんですし、まずはそちらが先だと思います！

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび