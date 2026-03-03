サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の配信を記念し、3月12日から18日までの期間中、東京 SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 POP UP』が開催される。

今回のポップアップでは、韓国のセルフ写真館“HARUFILM”が登場。また、SHIBUYA TSUTAYA 1Fのスペースを活用し、練習生82名のコンセプトフォトを用いた巨大ビジュアルや、番組内で実際に着用されている制服4種を展示。会場内では、MVやティザー映像が大型ビジョンで放映される。

さらに、会場限定グッズの販売も行われ、購入者特典としてヘアケアブランド『&PAIR シャンプー/ヘアトリートメントの1dayお試しパウチ』が数量限定で配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）