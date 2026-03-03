国会報告です。自民党の橋本岳さんに聞きました。

――国会では予算委員会が始まりました。高市総理は早期の来年度予算の成立を目指していて、橋本さんも出席されていますが、いかがですか。



（橋本岳さん）

「久方ぶりに予算委員会に座るということになりまして、先の選挙で、国会に送っていただいて、本当にまずは、お力いただいた皆様に感謝を申し上げたいと思います」





物価高対策は？

「国会が始まって、選挙があり来年度予算の審議のスタートが遅れたということは事実でありますので、できるだけ迅速に必要な審議はもちろんやった上で、成立をさせることが、国民の皆様方の生活の安定につながる与党の大事な仕事だと思ってますので、そのために力を尽くしたいと思っています」

――物価高は止まらず、消費税減税に対する国民の関心も高いです。橋本さんはどのようにお考えですか。



（橋本岳さん）

「国民会議そのものは、前の政権枠組みの、選挙前の時にですね、要するに少数与党の中で、野党の方々のご理解とご協力もいただいて実現をしたいと、こういうことでできたものです。衆議院では、状況は少し変わったわけですけれども、参議院では同様の状況が続いているという中での国民会議ということになりました」



「そもそも消費税減税などについて、今までどの政党もその物価高対策は必要だというところで一致をしてる中で、では国民会議で詰めましょうという話になっていましたので、そのときに参加をするとおっしゃっていた政党の皆様にはぜひ参加をしていただくものなんだろうというふうに思っています」

「ただもちろん、新しくできた政党もありますから、いろんなご判断もあると思いますし、参加をされないとしても法案としていずれは国会に諮られることになりますから、その際に参加されない政党の方々はご意見をおっしゃることもできるわけでありますので、そのあたりは各政党ともできれば参加をしていただきたいと思いますが、その上で、国会でもしっかり議論されるということが大事なんだと思いますし、そうした中で、やはりまず今の物価高に対してしっかり手を打っていく、迅速にということが、先の選挙でも示された、多くの方のご意思だと思います。その実現に向けて全力を尽くしたいと思ってます」

今後の取り組み

――今国会で橋本さんはどのようなことを取り組んでいきたいか教えてください。

（橋本岳さん）

「予算委員会に私も座れることになりました。また、質疑の機会もいただけると思いますので、しっかりと地方を成長をさせていくことが日本全体のために大事だということを踏まえて、例えば倉敷‐早島の関係で言えばバイパスの渋滞を早くどうにかしたいとか、水島港の整備をもっと進めるべきだとか、高梁川の改修を進めるんだとか、ご要望もあります」



「他方で社会保障制度についてやっぱり私はもっと予防医療をちゃんと進めていくということで、お金の話と、皆様の健康を両立させていく道を追求したいと思っています。ぜひそうしたことにも取り組んでいきたいと思ってます」