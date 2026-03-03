＜単身赴任中の旦那＞「もっと余裕もって子育てしろ」と偉そう…ワンオペで小学生2人を育ててるのに？
旦那さんが単身赴任をしていると、子どものお世話をするのはママひとりに。学校行事や習い事の送迎などが加わると、時間の余裕もなくなってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんが単身赴任をしていますが、その旦那さんからこんなことを言われたそう。
『単身赴任の旦那に、「もっと余裕もって子育てや生活をしなよ」と言われた。子どもは小学生2人。余裕がなくなるのは私のせい？』
旦那さんがいないほうが楽では？
『子どもは小学生でしょ？ 旦那いないほうが楽かと』
『うちは男の子2人、旦那は単身赴任中。旦那が帰ってくると食事の量が増えて面倒くさいわ。旦那がいないほうが余裕』
『うちは余裕が出ているよ。旦那に対するストレスが減っただけいいわ（笑）』
旦那さんが家にいなければ、旦那さんの分の洗濯物や作る食事の量が減るなど、楽できることもあるそう。しかも子どもが小学生ですから、自分のことはある程度自分でできる年齢です。旦那さんがいないことで気をかける人がひとり減るわけですから、そのほうが気持ちも楽に。また、やらなければならないことも減るために、体力的にも楽になるのかもしれませんね。
子育てをしていない旦那さんが言うことではない！
『お前が言うなよって感じだよね。仕事以外は全部自分の時間のくせに』
『子どもと向き合うのが自分ひとりだと精神的に辛いよね。小学生なら確かに手間はかからないけれど、反抗期や勉強、習い事もあるし、小さい頃とは違った心配が出てくるもん。子育てに同じ熱量を持ってくれるのは旦那しかいないじゃん。余裕持ってやりなよなんて、旦那に言われたくないわ』
単身赴任の旦那さんは、普段は仕事が終わればあとは自由時間。もちろん家族のことを考えることもあるでしょうが、子どものために直接何かをするということはないのでしょう。投稿者さんと比較すると、時間的にも余裕がありそう。そんな状況の旦那さんから「もっと余裕を持って」と言われると、なんだかカチンときてしまうでしょう。子育てをしている投稿者さんに寄り添っていないように感じてしまいます。
小学生でもママひとりで対応するのは辛い
『キャパなんて人それぞれなんだから、誰かに言われる筋合いはないよね。うちは今3ヶ月出張で7、5、3歳を見ている。家事には余裕があるけれど、「ママ、ママ」のコールで頭おかしくなるかもと思っている。頭を空っぽにして1人きりでボーっとできる瞬間がないのはすごく辛い』
『私は小学生の方が無理だったわ。子どもが3年と5年のとき、旦那が単身赴任でいなくて、体力には余裕があったけれど反抗期で精神的に辛かった』
小学生になれば、自分のことはある程度自分でできますし、小さい子どもをひとりで見るよりは楽な面もあるのでしょう。でも、思春期を迎える時期の小学生は、親に対して反抗的な態度をとることもあります。旦那さんがいれば父親として対応してもらえますが、単身赴任では頼りの旦那さんが近くにいません。ママはずっと子どもと対峙していますし、何かあればすぐに「ママ、ママ」と呼ばれるのも辛い部分がありますね。
少し手を抜いてみては？
『うちも単身赴任で息子を2人育ててきたよ。旦那いないから手抜きしまくり、掃除もご飯も適当だったわ。投稿者さんは頑張りすぎなのかも？』
『外食やテイクアウトを利用して、食事だけでも楽しちゃえば？』
投稿者さんは、単身赴任の旦那さんの分も子育てに力を入れていて、それが余裕がないように見えてしまうのかもしれませんね。例えば食事にしても、栄養をしっかりと考えてきちんと作るようにしているのではないでしょうか。でも、そこはもう少し手を抜いてもよさそうです。外食やテイクアウト、冷凍商品やお惣菜などを活用すれば、時間や手間を減らすことも可能ですね。家事全般で、ちょっとずつ手を抜くことで、投稿者さんの負担は軽減されるのでは？ 旦那さんが単身赴任ということをプラスに考えて、「手抜きのチャンス」とするのはいかがでしょう。