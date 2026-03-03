パク・ミニョン、1日3リットルの水で「鋭いシルエットや感情的なもろさを表現」 韓国ドラマ『セイレーンのキス』、緊張感を途切れさせない努力【インタビュー】
大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のパク・ミニョン、ウィ・ハジュン、キム・ジョンヒョンが出演する韓国ドラマ『セイレーンのキス』が、2日よりPrime Videoで独占配信中。
【場面ショット】「鋭いシルエット」を作り込んだパク・ミニョン
同作は一連の不可解な死と関連する保険金詐欺事件を調査するチャ・ウソク（ウィ・ハジュン）が、その核心にいると疑われるハン・ソラ（パク・ミニョン）を追い詰めることから始まるロマンス・スリラー。ハン・ソラの秘密を暴けば暴くほど、チャ・ウソクは命を落とす危険な罠に深く堕ちていく…ハン・ソラは殺人犯なのか、それとも冤罪なのか。そして、チャ・ウソクは生き延びられるのか…が見どころとなっている。
今回、パク・ミニョン、ウィ・ハジュン、キム・ジョンヒョンとキム・チョルギュ監督のインタビューが到着した。前編となるこの記事では、キャラクターについて、出演を決めた理由、役作りや3人の関係性について語ってもらった。
――作品について教えてください。
キム・チョルギュ監督：『セイレーンのキス』は、3人の登場人物が複雑に絡み合うロマンス・スリラーです。連続殺人犯ではないかと疑われる、抗いがたいほど魅力的なアートオークショニアのハン・ソルア。彼女を疑うことから始まり、次第に惹かれていく保険調査員のチャ・ウソク。そして、秘密に包まれた新興財閥の跡継ぎ、ペク・ジュンボム。彼らの入り混じる欲望、疑念、誠実な感情が物語を力強く牽引していきます。
パク・ミニョン：謎めいた人物、ハン・ソルアの周囲で起こる事件を丁寧に追いながら、1話ずつ鑑賞することをお勧めします。事件が表面化するにつれ、物語は隠された真実へと着実に近づいていきます。ぜひネタバレなしで体験していただきたいです。表面的には軽やかに見えるかもしれませんが、その下には深く重いメッセージが込められています。視聴者の皆さんも集中して注目していただければ幸いです。
――演出について教えてください。
キム・チョルギュ監督：『セイレーンのキス』は、大胆で揺るぎないアイデンティティを持つドラマです。第1話のオープニングから最終話のエンディングまで緊張感が途切れることはありません。この容赦ない事件の連鎖の中で、キャラクター間の感情やロマンスのダイナミズムが深く掘り下げられています。これこそがロマンス・スリラーの真髄です。このジャンルは、監督が自身のクリエイティブなビジョン、想像力、そして独自のスタイルを存分に表現することを許容し、また要求するものです。それこそが私がこのプロジェクトを引き受けた理由であり、この機会を得られたことは非常に大きな幸運だと感じました。新鮮なコンセプト、予測不可能なストーリーテリング、そして印象的な視覚構成を詰め込むために最大限の努力を注ぎました。
――出演を決めた理由は？
パク・ミニョン：この作品の魅力が、自分の中に長い間残っていました。この女性の複雑な心理を説得力を持って演じられるか悩みましたが、監督や共演者の皆さんを信じて、この新しい挑戦を受け入れることにしました。全員の献身的な努力がスクリーン上で一つになったのを見て、今では深く感謝しているプロジェクトです。今回は、これまで挑戦したことのないスリラーというジャンルをお見せすることになるので、観客の皆さんがどのような反応を示してくださるか、とても気になりますしワクワクしています。
ウィ・ハジュン：台本を開いた瞬間、その世界観に完全に引き込まれました。私は普段、台本を一気に読み切るタイプではないのですが、『セイレーンのキス』に関しては途中で止めることができませんでした。各話ごとに強烈なサスペンスと好奇心がかき立てられ、自分もこの作品の一部になりたいと強く思いました。密度が高く緊張感に満ちたシリーズですが、その中には温かさや人間的な慈愛も流れています。私にとって、ただ見ているだけで癒やしを感じられるような物語でした。
キム・ジョンヒョン：ペク・ジュンボムを取り巻く謎と、彼の強い目的意識に惹かれました。台本を読んだ時に感じた感情が、視聴者の皆さんにも同じように鮮明に伝わることを願って撮影に臨みました。
――キャラクター「ハン・ソルア」について説明をお願いします。
パク・ミニョン：自分自身を氷の中に閉じ込めた女性です。トップオークショニアとして自信に満ち、凛とした姿を見せる一方で、一人になると暗く沈んだ雰囲気を持つ謎めいた人物に戻るという、彼女の二面性を表現することに注力しました。今回初めて、自分が出せる最も低い声域を使い、少し吐息を混ぜるような発声で演技をしました。
――ハン・ソルアを演じるための準備はどのようにしましたか？
パク・ミニョン：ハン・ソルアは、感情的な栄養摂取を止めてしまった女性です。繰り返される悲劇に囲まれ、水とお酒だけで生き延びています。公の場では洗練されたプロフェッショナルな外見を維持していますが、私的な時間は深い孤独によって定義されています。撮影中、一日に約3リットルの水を飲み、制作が終わると同時に完全に止めました。結果として、それが彼女の鋭いシルエットや感情的なもろさを表現するのに役立ったと信じています。振り返ってみれば、自分を暗い感情の空間に置いておくことは、この役にとって正しい選択でした。
――ハン・ソルアのスタイリングコンセプトを教えてください。
パク・ミニョン：役作りの調査中、多くのプロのオークショニアが大胆な素材、印象的な色、鮮やかな宝石を好むことに気づきました。それがインスピレーションとなり、普段の自分よりも大胆なスタイリングに挑戦しました。公の場では力強い色を使い、ソルアの私的または個人的な空間では、彼女の内面を明らかにするために、ほとんどニュートラルなトーンとスリムなシルエットを使用しました。これまでお見せしたオフィスルックと比較して、より前衛的な感性を伝えたいと思いました。
――キャラクター「チャ・ウソク」について教えてください。
ウィ・ハジュン：チャ・ウソクは、表面上は荒っぽくぶっきらぼうで、感情をガードしていますが、内面には深い温かさを持っている人物だと感じました。まさにその点に惹かれて、このキャラクターを演じたいと思いました。ハン・ソルアに対するウソクの心理的変化を表現するために、台本を注意深く分析し、彼の感情がどこで変わり始め、どこで深まり、どの程度変化するのかをマッピングしました。そうすることで、その移り変わりが眼差しの微妙な変化を通じて段階的に反映されるようにしました。
パク・ミニョン：ハン・ソルアとは異なり、彼は非常に強い精神的回復力に根ざした、エネルギーに満ちた男性です。彼は何が正しいかを選択する方法を知っており、最終的にはハン・ソルアが必要とする癒やしの存在になります。
――キャラクター「ペク・ジュンボム」について教えてください。
キム・ジョンヒョン：ペク・ジュンボムの態度は、状況に応じて劇的に変化します。ある時は人々を物のように扱い、またある時は過剰なほどの温かさを見せます。そのコントラストを、真実味がありつつも不安をかき立てるような形で表現することに集中しました。
―― ハン・ソルアとペク・ジュンボムの関係は？
キム・ジョンヒョン：もしハン・ソルアが太陽なら、ペク・ジュンボムはイカロスです。
――ハン・ソルアとチャ・ウソクの関係は？
ウィ・ハジュン：彼らの関係は相互救済の関係です。深い傷から逃れることができない2人が、お互いに出会うことで徐々に癒やされ、最終的に救い合うことになります。
――3人のダイナミズムの定義
パク・ミニョン：彼らの関係は、温かさや愛情から始まるのではありません。むしろ憎しみに近い感情から始まります。お互いに嫌い合いながらも、また会いたいと思わずにはいられない。その感情を突き放そうとしても、磁石のように必然的に引き寄せられてしまうのです。
ウィ・ハジュン：彼らの関係は、疑念、愛、そして執着という危うい境界線上に存在し、常にその3つの感情の細い糸の上でバランスを保っています。
キム・ジョンヒョン：彼らの関係を“鎖（くさり）”と表現したいです。無理に引き離そうとすれば、切れたり絡まったりするかもしれません。しかし、ゆっくりと慎重にアプローチすれば、元の形に戻ることができます。この鎖が物語の中で最終的に解けるのか、そしてどのように解けるのかを、視聴者の皆さんに注目していただきたいです.
――キャスティングについて
キム・チョルギュ監督：ハン・ソルア、チャ・ウソク、ペク・ジュンボムをそれぞれ一言で定義するなら、『ファム・ファタール』『揺るぎなく突き進む実直な男』そして『ミステリー』です。正直に言って、この3人の俳優は、まさにそのキーワードそのものを体現しています。検討の余地はなく、語るべき裏話もありません。このドラマを通じて、パク・ミニョンは、ハン・ソルアの華やかさと冷徹な外見だけでなく、その下に隠された悲しみや痛みをも完全に捉えることができる、深い感情的な感受性を持っていることを証明するでしょう。
ウィ・ハジュンは、チャ・ウソクの明快で健康的、そしてエネルギッシュな外殻に、違和感なく入り込みました。真実とハン・ソルアの両方に向かって容赦なく突き進む彼を見て、私はウィ・ハジュンが私の見立ての正しさを証明してくれることを願い、祈るような気持ちでいます。キム・ジョンヒョンもまた、記憶に長く残る強烈でパワフルなシーンを作り出す、爆発的な演技を見せてくれます。彼がペク・ジュンボムとして構築する物語の展開に、誰もが魅了されるはずです。
