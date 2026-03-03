俳優・井澤巧麻(31)が3日、公式SNSを更新。4月末をもって所属事務所「サンミュージックブレーン」を退所すると発表した。

公式SNSに文書が掲載され「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ。いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。このたび、2026年4月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。

「芸能界に入ってから約12年間、役者としてだけでなく音楽活動においても挑戦させていただき、大切に育ててくださった事務所の皆様には、心より感謝申し上げます。そして、どんな時も温かくそばで支えてくださったファンの皆様、お力添えをいただいた関係者の皆様にも、改めて深く御礼申し上げます」と感謝を記し、当面はフリーで活動することも明かした。また、所属事務所退所に伴い、ファンクラブも4月末で閉鎖するとした。

そして「まだまだ未熟ではございますが、一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、夢の実現に向けて前進してまいります。今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

井澤はミュージカル「テニスの王子様」、「あんさんぶるスターズ！THE STAGE」、映画「東京リベンジャーズ2」などに出演。音楽活動では楽曲の作詞・作曲・プロデュースを自身でこなすなど、幅広い活動を展開している。