「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・指定練習日」（３日、琉球ＧＣ＝パー７２）

昨年の最終戦・ツアー選手権リコー杯で通算２２勝目を挙げ、今大会で勝てば“連勝”での通算２３勝目となる鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が開幕を２日後に控え、今季への意気込みを口にした。

あと８勝で到達する永久シードを大目標に掲げる鈴木。ここからの３シーズンでの達成プランを描くが、さらにモチベーションを高めるべく、ここ数年、計画してきた自身のアパレルブランド（市販予定はなし）を立ち上げ、この大会から導入することを明かした。

「（ゴルフをするにあたって）モチベーションが上がるものはないかなって考えてて、数年前から始動してました。好きなウエアで、好きなデザイン、色味にこだわって」と鈴木。

ブランド名は「自分らしくこだわりを持って、私にしか出せない色を」という意味で『ｏｗｎ ｉｓ Ｒｏｓｅ』。バラがあしらわれたロゴも鈴木がデザインしたという。

ゴルフの調子は「ドライバーとパターがハマれば」と、この試合に強く照準を合わせているわけではないが、それでもオフは「過去イチ練習した」という気持ちはある。

永久シードへ「今年５勝するくらいの勢いを持って」と、自身への期待感は大きい。

モチベーションに事欠かない今季も、鈴木が大きな存在感を示しそうだ。