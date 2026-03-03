元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が3日、インスタグラムを更新。番組収録での出来事についてつづった。

中川は「またひとつフリーになってからの念願が叶いました 大好きなこの番組への出演」と書き出し、7日に放送されるテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）の収録に臨んだことを報告。MCを務める博多大吉、松岡昌宏とのスリーショットをアップし、「NHKあさイチのリポーター時代から大変お世話になっている大好きな大吉先生とも、フリーになってから初めて共演させていただけて夢のようなひとときでした！他局ですがミタゾノさんの大ファンだったので、松岡さんから生の『痛み入ります』を聞かせていただけて大感動...」と感激をつづった。

「いや〜これは仕事なのか!?と思ってしまうくらいほんとに楽しかったなぁ（お酒もまわってだいぶ素の状態の私が出ていると思います...）」としみじみと振り返り、「あまりに楽しかったので収録が終わって着替えてからも名残惜しくて少しだけみなさまとご一緒させていただきました 1枚目はその時の様子なので、2枚目以降が衣装になります」と収録後に撮した写真もアップし「3月7日（土）深夜24時55分〜ぜひぜひご覧ください」と告知した。