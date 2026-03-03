ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。3月1日（日）の放送では、「あなたは誰を思い浮かべる？『ガールフレンド』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

※写真はイメージです

・1位：Avril Lavigne「Girlfriend」・2位：DREAMS COME TRUE「サンキュ.」・3位：RADWIMPS「ワールドエンド・ガールフレンド」・4位：松田聖子「Rock'n Rouge」・5位：コブクロ「赤い糸」・6位：西野カナ「Girlfriend」・7位：竹内まりや「Forever Friends」・8位：JUDY AND MARY「ガールフレンド」・9位：松任谷由実「ガールフレンズ」・10位：大原櫻子「無敵のガールフレンド」今回の「あなたは誰を思い浮かべる？『ガールフレンド』ソングTOP10」は、非常にバラエティ豊かなラインナップとなりました。松任谷由実さんや松田聖子さんなど、1980年代リリースの楽曲は、大人の余裕や情緒を感じさせてくれます。また、JUDY AND MARYの「ガールフレンド」やDREAMS COME TRUEの「サンキュ.」のように、失恋の傷を一緒に癒やしてくれるようなナンバーもランクインしました。そんな中、見事1位に輝いたのは、2007年リリースのAvril Lavigne「Girlfriend」です。疾走感のあるパンクロックに乗せて、想いをストレートに綴るスタイルが、多くの支持を集める結果となりました。ランクインした楽曲に共通しているのは、心を許せる友達と一緒に過ごしたり、経験豊かな恋愛を描いたりすることで、「自分らしく」いられる素晴らしさを表現している点です。自分らしさを全力で楽しむことに、エールを送ってくれる楽曲が揃ったTOP10となりました。次回3月8日（日）の放送テーマは、「走る気持ちを応援したい！ ランニングソングTOP10」です。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹