会食なし、打ち合わせはLINEのみ！億を稼ぐヒカルの「暇」をつくり出す時間術とは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

ヒカルさんの”仕事力”がスゴイ！「実はそんなに忙しくない!?「暇」をつくり出す時間術」

考えることに集中する

常に億単位のお金を動かしているヒカルさん、さぞかし忙しく働いているかと思われがちですが、実はそれほど忙しくはないのです。

撮影や取材なども、２～３日前にお願いしてすぐに会えることも少なくありません。１日に２時間ほど撮影して、その日の仕事は終わりということもあるのです。そのことについて、ヒカルさんは「いい意味で暇」と話します。なんといっても、仕事の配分が上手なのでしょう。

また、ヒカルさんは、「１日24時間のうち、睡眠時間が６時間、仕事が８時間だとしても、10時間は自由になる」と考えているそうです。

もちろん、これだけの実績を上げているのですから、仕事のやり方にコツはあります。

まず、打合せや仕事の指示は、全てLINEで行います。その内容も、的確なものであることが重要です。また、友だちと遊ぶことはあっても、会食などはほとんどしないそうです。

そうやって時間を作ることにより、日々の中で何をしようか考えることに集中できるのです。考えている時間も仕事といえば仕事ですが、あまりそのような感覚は持っていないとのこと。

ヒカルさんは、アイデアはリラックスしているときにひらめくことが多いと言います。常に暇を作っておき、そこで考えたことを実行するのが、ヒカルさんのやり方なのです。

