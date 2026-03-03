【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】痛々しい「傷だらけの上腕」

バスケットボール漫画の金字塔『スラムダンク』に登場する「ゴール下は戦場だ」という名台詞。“壮絶”だった日韓戦において、それを自らの身体で体現した帰化選手の痛々しい傷が、ファンの間で話題になっている。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し、激しい肉弾戦となったシーソーゲームを78−72で制した。FIBA公式戦での日韓戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりという歴史的快挙だ。

この一戦で、SF渡邊雄太とともに日本のインサイドを支え、歴史的勝利の最大の立役者となったのがジョシュ・ホーキンソンだ。208cmのセンターは3日前の中国戦（80−87で敗戦）こそコンディション不良でロスター外となったが、この韓国戦で復帰。渡邊（36分46秒）に次ぐチーム2番目の長さとなる35分7秒のプレータイムで、チームトップの24得点、同じくトップの8リバウンドという圧巻のスタッツを叩き出し、FIBA選出の「マン・オブ・ザ・マッチ」に輝く大活躍を見せた。

そんなホーキンソンのハードワークぶりを物語ったのが、第3クォーター残り22秒の場面だ。SG西田優大の放ったシュートが外れると、ホーキンソンが韓国の屈強なビッグマンたちがひしめくゴール下で身体を張ってオフェンスリバウンドに飛び込み、執念で相手のファウルをもぎ取った。

アメリカから帰化して「鷹大」に

この泥臭い献身に、ABEMAで解説を務めた今村佳太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が「たかちゃん（ホーキンソンの愛称）は偉い」と称賛。さらにフリースローに向かうホーキンソンの左上腕がアップで映し出されると、そこには日韓戦の激しい接触を物語る、複数の痛々しい引っ掻き傷が赤く刻まれていた。

これを見た同じく解説のベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）は、「見てこの傷…何と戦ってるのかわからないほど。ほんとにリング下は当たりが激しいし、引っ張り合い押し合いの連続。そんな中で30分以上も試合に出る。ほんとに素晴らしい選手だと思います」と、その身を削るようなハードワークに感嘆の声を漏らした。

この“男の勲章”に対しては、SNS上のファンたちも注目。「ゴール下で身体を張り続けて35分出場。腕の傷が物語ってる」「ホーキンソン選手は腕が傷だらけ」「上腕の引っ掻き傷が勲章に見えた」「左腕の傷、戦ってくれて本当にありがとう！」「凄い引っ掻き傷…」「ホーキンソンの腕の引っかき傷が壮絶…」「腕の傷が痛々しい…」「ボロボロになるまでマジありがとう鷹ちゃん」「ゴール下の闘い本当すごいんだなって思った」と、心を打たれたコメントが殺到した。

試合後のインタビューでは、右腕の上腕にも同様の引っ掻き傷があることが明らかに。それでも本人は痛みや疲労を見せるどころか、笑顔で歌まで披露してアリーナを大いに盛り上げた。

アメリカ出身のホーキンソンは2017年に来日し、2023年に日本国籍を取得（帰化）。「鷹大（たかひろ）」という日本名を背負って、同年のワールドカップや翌2024年のパリ五輪でもアカツキジャパンの大黒柱として活躍してきた。日本のために文字通り“ボロボロ”になりながら身体を張り続ける背番号24の姿は、これからも多くのファンの胸を熱くさせるだろう。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

