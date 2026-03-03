フォロワー26万人を超える旅行系YouTuber、ふじわらのみいが3日、自身のXを更新。SNS上で物議となっていた投稿動画を削除したことを報告し、謝罪した。

ふじわらのみいは、このほど、ADHDであることを公表した上で「ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのかやってみた」と題した、飛行機内で撮影したとされる動画を公開。トイレ内とみられる場所で撮影された部分もあることから、X上で騒動化していた。

ふじわらのみいはXで謝罪文をアップ。「この度、私が投稿した動画についてたくさんのお叱りの言葉をいただきました。すでに動画は削除しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。応援してくださっているファンの方やスポンサー企業、また同業のYouTuberさんにも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と記した。

自身の状況についてもあらためて説明。「ADHDに関しては、重度であることを医師より診断をうけております」などとし、他にもいくつか病名を診断されているとした。

機内トイレで撮影したことも認め「また飛行機内のトイレにて撮影をしたことに関して、利用する方に迷惑がかからないよう注意はしていたものの、配慮に欠けておりました。申し訳ありません。旅系YouTuberとして、航空関係の方にも迷惑がかからかいよう注意して発信を続けていきます」とした。

ふじわらのみいは「もっと日本の女性が輝けるように、同じような症状を持っている方にも勇気を与えられるように発信を続けてきましたが、影響力をもっと自覚し、今まで以上に気を引き締めて活動していきます」とコメント。「応援していてよかったと思われるYouTuberになれるよう頑張ります」と結んだ。

続く投稿では「トイレの使用時間は1分半です。長くても2分ほどしか入ってません。後に並んでいる方もいませんでした」と補足した。

（※投稿内容は原文ママ）