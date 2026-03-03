【ハトムギ化粧水】ブランド初「ポケモン」デザイン登場。ピカチュウ、ポッチャマ、イーブイが可愛い

イミュが展開するスキンケアブランドのナチュリエは、「ポケットモンスター（ポケモン）」デザインの「ハトムギ化粧水」などの商品を、2026年2月24日から数量限定で、全国のドラッグストアや大型スーパー、バラエティストアなどで販売しています。

「ピカチュウ」の隠しモチーフも

ドラッグストアなどのセルフ化粧水市場で10年連続売上個数No.1の「ナチュリエ ハトムギ化粧水」と、ジェルタイプ市場で8年連続売上個数No.1を獲得している「ハトムギ保湿ジェル」。いずれも、肌への水分補給に特化した処方で、さっぱりとみずみずしくうるおい、肌悩みやライフスタイルに合わせて様々な使い方ができることから、幅広い世代に愛用されています。

今回、世界中にファンの多い「ポケモン」を描いた特別なデザインがブランド初登場。「ピカチュウ」や「ポッチャマ」、「イーブイ」をあしらい、心ときめく春らしいデザインに仕上がっています。

また、パッケージ背面には、「ピカチュウ」の隠しモチーフも。遊び心満載のデザインです。

・ナチュリエ ハトムギ化粧水 ポケモンデザイン（販売名：ナチュリエ スキンコンディショナー R）

仲よくポーズするピカチュウとポッチャマ、ピカチュウとイーブイの2デザインを用意。

浸透力の高い処方で、重ねるほど肌になじみ、角層を水分で満たします。重ねづけしても使用感はさっぱりとしながら、たっぷりの水分により肌がみずみずしくうるおいます。

無香料、無着色、低刺激性、アルコールフリー、オイルフリー、界面活性剤フリー、ノンコメドジェニックテスト済み。植物由来の保湿成分「グリチルリチン酸2K」を配合しています。

化粧水のほか、ローションパックやプレ化粧水、ボディローションとしても使えます。500mlと大容量で、ボディにもたっぷりと使えます。

参考価格は748円。

・ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル ポケモンデザイン（販売名：ナチュリエ スキンコンディショニングジェル）

ピカチュウとポッチャマがくつろぐ姿をデザイン。

肌にのせた瞬間にジェルが液状に変わり水のベールを形成し、角層に少しずつ水分を補給しつつ、同時に角層内の水分蒸散も防いでみずみずしいうるおいを保ちます。水のベールは水分にも油分にも親和性があり、後に使うスキンケアの浸透を妨げません。

無香料、無着色、低刺激性、アルコールフリー、ノンコメドジェニックテスト済み。

保湿美容液のほか、乳液やクリーム代わりに、またお風呂上がりの"とりあえず保湿"、ジェルパックやオールインワンジェルなどにもいろいろと使用できるアイテムです。

容量は180g、価格は990円。

いずれの商品もなくなり次第終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部