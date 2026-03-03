LINEマンガ新企画「LINEマンガ インディーズ」全話無料で連載開始

電子コミックサービス「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて、新企画「インディーズ連載」が開始される。

【写真】「LINEマンガ インディーズ」連載・第1弾

プロ・アマ問わず、自由にマンガ作品を発表できるマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて新企画「インディーズ連載」が開始。インディーズ連載とは「LINEマンガ」の執筆支援を受けながら、作家自身がインディーズ投稿機能を使って連載を行う企画。この連載作品は他の投稿作品と同様にすべて無料で楽しむことができる。

このたび第1弾連載作品の1話が公開となり、以降はそれぞれの作品の更新日に公開される予定。インディーズ連載・第1弾では『天狗一番同胞決戦奇譚』『結婚生活山あり谷×谷!? ～性格真逆夫婦の歩み寄り方～』『一丸！サステナブル研究所』『クレイト！』『かのんくんは、わたしの。』『巧くんは許嫁のつもりらしい』『玖島川の日常 REBORN』『シン・アンダーワールド』が連載開始された。

さらにインディーズ連載の開始と合わせて応援コメントキャンペーンが開催。インディーズ連載作品の全話を対象に、寄せられた応援コメントの中から7名に作家描き下ろしの読者ニックネーム入りアイコンがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）