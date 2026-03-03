TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』が4月1日24時よりTOKYO MX、BS11にて放送されることが決定。あわせてメインPV第2弾とエンディング情報、新キャスト情報が公開された。

本作は、シリーズ累計100万部突破している、ももよ万葉・三登いつきによる原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける（マンガUP！）で展開されている同名コミックスの人気シリーズをアニメ化した、武闘派令嬢による婚活ラブコメディ。

武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに。父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。そこで遠縁の親戚アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう。

公開されたメインPV第2弾では、最新映像が収録されている。王国での学園生活を送る主人公・マリーアの日常を中心に、女の子が大好きな新キャラクターイレネオ・マルケイや、レナートのエスコートを受けながら登場したエレオノラ・カシャーリ、ちょっぴり高飛車なロザリア・ピノッティの姿が映し出されている。

また、本作のエンディングテーマが、吉乃が歌う「DEAD OR LOVE」に決定。メインPV第2弾では、エンディングテーマの一部が盛り込まれている。

さらに、新キャストとして、イレネオ・マルケイ役を花江夏樹、エレオノラ・カシャーリ役を前田佳織里、ロザリア・ピノッティ役を大久保瑠美がそれぞれ演じることが決定した。

そして、世界最大級のアニメイベント「Anime Japan 2026」にて、『逃げ釣り』のステージイベントが開催決定。加えて3月3日の“ミミ（マリーア）”の日＆ミミの誕生日を記念して、豪華グッズが当たる「ミミの日解禁記念33名プレゼントキャンペーン」実施も決定した。

■コメント・吉乃（エンディング主題歌）皆さん、こんにちは。TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』エンディングテーマを担当いたします、吉乃です。今回エンディングテーマを担当するということで、歌い手として大変光栄に思います。『DEAD OR LOVE』はボーカロイド楽曲を中心に活躍している作曲家ユニットの『ひとしずく×やま△』さんに制作していただきました。『ひとしずく×やま△』さんの楽曲は、一つの演劇を見終わったかのような充実感とボリューム感が特徴だと個人的に思っているのですが、そんなお二人の魅力がギュッとつまった一曲になっています。コメディ要素がちりばめられた、すごく自由度の高いジャジーでカッコ良い楽曲で、私も精いっぱい歌いましたので、ぜひ、作品とあわせて楽しんでいただけますと幸いです。

・花江夏樹（イレネオ・マルケイ役）私が演じるイレネオは、カッコ良く、そしてチャラい男！ でも、どこか憎めない愛嬌があって演じていて楽しいです。自由奔放な彼が物語をどう掻き乱し、どう動かしていくのか？イレネオの魅力に皆さんも心地よく巻き込まれてください！ 放送をお楽しみに！

・前田佳織里（エレオノラ役）エレオノラ役を演じさせていただきます、前田佳織里です！エレオノラは、悪役令嬢な立ち位置なのですが、これまであまり演じる機会のなかった、インパクトのある“悪役側”に挑戦させていただき、とても貴重な経験となりました。演じながら、もはや私は｢エレオノラかわいいなぁ｣と思っていました（笑）ミミたちのまっすぐさと勢いに元気をもらえる、爽快感あふれる作品です。ぜひキュンキュンしながら観てください！

・大久保瑠美（ロザリア役）ロザリア役を演じさせて頂きます、大久保瑠美です。ロザリアはちょっと意地悪なお嬢様…のはずだったのですが、ミミの明るさと純粋さに引っ張られて結局良い子になってしまって…それを悔しがりつつもミミを嫌いになれない、むしろ好きなところが本当に可愛い子ですね。本作は非常に痛快で気持ちの良い作品ですので、見ていてスカッとするシーンや、思わずキュンとする恋愛描写等、様々な面から楽しめると思います！ よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）