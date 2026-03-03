W杯予選でBリーガーが奮闘…佐賀のガルシアが驚異の8スティール、広島のコーバーンは平均ダブルダブル

2月28日から3月3日にかけて「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」へ向けた予選が世界各地で行われ、Bリーグで戦う選手やヘッドコーチがそれぞれの国の威信をかけて熱い戦いを繰り広げている。

コフィー・コーバーン（広島ドラゴンフライズ）がスターターを担うジャマイカ代表（同87位）は、バハマ代表（同52位）との一戦で終盤までもつれる接戦を演じるも、コーバーンの第4クォーター序盤のファウルアウトもあり3点差で惜敗。続くカナダ代表（同5位）戦でも敗れグループ2位につけている。コーバーンは予選1次ラウンドの4試合終了時点で平均16.5得点12.0リバウンドのダブルダブルをマークし、リバウンドと貢献度ではチームトップに立っている。

キューバの主軸を担うガルシア［写真］＝fiba.basketball

佐賀バルーナーズ所属のレイナルド・ガルシアは好守でキューバ代表（同69位）をけん引した。パナマ代表（同58位）、ウルグアイ代表（同43位）との2試合で合計24得点14リバウンド9アシスト9スティールをマーク。パナマ代表戦では自身のBリーグキャリアハイに並ぶ8スティールと、2020－21シーズンのB2スティール王が火を噴いたものの、チームは連敗を喫している。ここまで4戦全敗でグループ最下位と、ワールドカップ進出への道は困難を極めている。

横浜ビー・コルセアーズの指揮官、ラッシ・トゥオビHC率いるフィンランド代表は、ベルギー代表とのホーム＆アウェー2連戦に挑み、どちらも接戦の末に勝利を収めた。ここまで3勝1敗でグループG暫定首位に立ち、2次ラウンド進出を決めている。

世界の強豪・セルビアで戦うリスティッチ［写真］＝fiba.basketball

トルコ代表（同11位）とホーム＆アウェーで戦ったセルビア代表（同3位）はドゥシャン・リスティッチ（川崎ブレイブサンダース）が2試合合計16分31秒の出場で5得点2リバウンド2アシストを記録。チームは2連敗を喫し、現在2勝2敗でグループCの2位につける。

2月27日から3月2日にかけて3連戦を戦ったエジプト代表（同44位）では、福島ファイヤーボンズのパトリック・ガードナーが3戦合計16得点12リバウンド3アシストを記録。1勝2敗でグループ3位のチームには、7月に3連戦が待ち受けている。

