由薫が、新曲「Ray」を3月20日に配信リリース。また、同曲のショートサイズ音源が本日よりSNSにて先行配信され、ジャケット写真も公開となった。

本楽曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもの。由薫は楽曲について「前に後ろに、揺れる想いを重ねながら、誰かと向き合うことは、苦しくもあり、でも愛おしくもあります。そんな恋模様を自分なりの言葉で描きました」とコメントしている。

なお由薫は、プラネタリウムでのライブ公演『由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-』の開催を控えている。チケットは3月7日から一般発売が開始となる。

＜由薫 コメント＞

重たい雲の間から、突然ふっと現れた一筋の光。それが、Rayという言葉に込めたイメージです。私にとって、誰かを好きになるということは、自分を知るということでもあります。一人でいるだけではただの暗闇でも、“あなた”が一筋の光のようにそこにいることで、近づけば近づくほどに、自分まで輝き出したり、同時に嫌というほど自分の輪郭や姿までもがわかっていきます。そんな風に前に後ろに、揺れる想いを重ねながら、誰かと向き合うことは、苦しくもあり、でも愛おしくもあります。そんな恋模様を自分なりの言葉で描きました。皆さんの隣にそっと寄り添う曲であれたらなと思います。

