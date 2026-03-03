「ちいかわベーカリー」にて“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパン、紅茶缶、シロップなどの商品が2026年3月6日（金）から期間限定で発売される。

【写真】桜型のちいかわ・ハチワレ・うさぎコースターの配布も

イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品『ちいかわ』。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。「ちいかわベーカリー」は『ちいかわ』のベーカリーをコンセプトにした常設店。

今回のラインナップには、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色の「ちいかわさくら食パン」、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場。

その他「さくらソーダ」「いちごみるく」や通常展開のドリンクを購入すると、桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされたコースターをプレゼント。

また、ちいかわベーカリーの一部食品が3月6日（金）12時からオンラインショップでも販売決定。紅茶缶（さくらティー）とはちみつ入りさくらシロップは期間限定販売となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）